El impacto de una segunda ola de contagios en el mundo tiene con los pelos de punta a todos. Ningún país aguantaría un segundo encierro: el impacto económico, social y psicológico sería muy duro y ahí sí la esperanza de una pronta recuperación se alejaría.

Por eso los gobiernos han insistido en la necesidad de guardar los protocolos: distanciamiento, tapabocas y aseo permanente de manos. Aun así, volver a abrir al 35% o al 50% de aforo en muchos locales solo es garantía de mayores quiebras entre muchas industrias como el turismo, el comercio y el entretenimiento.

Todo indica que hay algunas señales esperanzadoras. El doctor Diego Rosselli, neurólogo y profesor del departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, ha venido planteando preguntas sobre estas tendencias. Uno de esos casos es España: “España está reportando más casos nuevos diarios que Colombia y ha sobrepasado en esta segunda ola el número de casos del primer pico. La mortalidad, sin embargo, ha sido mucho más baja en esta ocasión”, reportó el experto en sus redes sociales; lo mismo pasa en Francia, Reino Unido e Italia.

En el estudio Downward trend in the indices of death rate in the Covid-19 pandemic: Evaluating alternative hypotheses, elaborado por los expertos Milind Watve, Sonali Shinde y Pratima Ranadem analizan las causas de esta tendencia.

Los especialistas tuvieron en cuenta seis hipótesis: 1) demora entre el diagnóstico de los casos y la muerte de las personas afectadas, 2) aumento en el diagnóstico de asintomáticos, lo que reduce la tasa de mortalidad, 3) cambio en la pirámide de edades de la pandemia, 4) mejoras en los tratamientos, 5) aumento de la inmunidad entre la población y 6) caída en la letalidad del virus.

Aún son más las preguntas que las respuestas sobre la pandemia. A pesar de ello, la segunda ola o rebrote está ocurriendo con una caída efectiva en los casos fatales. Esto puede ayudarnos a abrigar la esperanza de que el mundo encontrará mucho antes de lo esperado salidas menos problemáticas para volver a la normalidad. Algo que el mundo pide a gritos.

