"Según los datos preliminares disponibles", la variante del Sars-Cov-2, sospechosa de haber originado el gran aumento del número de casos en el sudeste de Inglaterra en las últimas semanas, "podría ser entre un 50% y un 74% más contagiosa", indicó el biólogo Nick Davies, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM), uno de los autores.

Esta estimación, difundida vía Internet y que aún no fue confirmada por ninguna revista científica, coincide con la de "un 50% al 70%" indicada el lunes en una rueda de prensa por los científicos que asesoran al gobierno británico, de acuerdo con AFP.

Según el primer ministro británico, Boris Johnson, la transmisión de esta variante es en un 70% superior y las autoridades británicas comunicaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la nueva cepa se transmite entre un 40% y un 70% más.

Vale la pena recordar que este martes, el asesor en jefe del programa de vacunación en Estados Unidos, Moncef Slaoui, dijo este martes que no hay evidencia sólida que la nueva cepa de coronavirus descubierta en el Reino Unido sea más contagiosa, pero sí está más presente en la población.

"No hay evidencia sólida de que este virus sea más transmisible, (pero) hay una clara evidencia de que está más presente entre la población", dijo Slaoui.

Además, de acuerdo con AFP, el científico, experto en vacunas y exejecutivo farmacéutico, estima que los experimentos de laboratorio muestren que la nueva cepa responde a las vacunas y tratamientos existentes.

Slaoui agregó que era posible que la variante haya prevalecido durante mucho tiempo en ese país, pero que los científicos recién hayan comenzado a buscarla, creando la impresión de un auge de contagios.

"Puede ser que los contagios hayan sucedido sin que lo supiéramos y ahora estemos percibiendo un aumento, o tal vez tiene una mayor transmisibilidad", explicó. "Lo que está claro es que (la nueva variante) no es más patógena", agregó, lo que significa que no se ha demostrado que cause una enfermedad más grave.

Sobre la cuestión del contagio, para determinar la causa y el efecto, sería necesario realizar experimentos con animales alojados en un mismo lugar e infectarlos deliberadamente, dijo.

En días pasados, la doctora responsable de enfermedades emergentes y zoonosis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, dijo recientemente que la nueva cepa de coronavirus encontrada en Sudáfrica es diferente a la hallada en el Reino Unido.

Con información de AFP