Sabe que esta falta de sueño puede exacerbar un trastorno de salud que tiene, y que dormir más podría hacerlo más saludable y feliz, pero dice que siente la presión de sus compañeros para hacer y lograr más.

"Un círculo vicioso"

En el libro de Matthew Walker "Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams", el neurocientífico es contundente: "cuanto más breve es tu sueño, más corta es tu vida".