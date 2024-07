Acuerdo entre China y EE.UU. no es el fin de guerra comercial

3. Subsidios.

Trump ha criticado duramente la intervención estatal de China para favorecer a sus empresas y sectores. Pero el gobierno de Beijing no ha dado mayores explicaciones y muy seguramente este tema hará parte de nuevas negociaciones. China se ha negado a reducir, por ejemplo, los subsidios a las empresas de energía, sector al que considera prioritario. Sin embargo, Estados Unidos también tiene qué decir sobre los subsidios que otorga a varios de sus sectores empresariales. The New York Times recordó que, aunque a Trump le gusta mencionar que el acuerdo ha hecho muy felices a los agricultores, este estado de ánimo no se deriva de esa negociación sino de una partida por US$28.000 millones de ayuda aprobada por su gobierno para este sector.

4. Aranceles.

Entre los compromisos pactados por los dos países, llamó la atención que Estados Unidos, a pesar de establecer a China una cuota obligatoria de importaciones de productos procedentes de ese país, subirá los aranceles que aplicó durante la guerra comercial. Antes de la misma China debía pagar un arancel promedio de 3% por un grupo de productos equivalentes a US$360.000 millones y, tras el acuerdo, este impuesto subirá a 21%. Todos esperan que en la segunda fase de la negociación Estados Unidos retome el tema e incluso haga algunas concesiones. Sin embargo, durante el Foro de Davos el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtió que no removerán "de manera inmediata" los aranceles en esta segunda etapa de negociación. El tema es que los altos aranceles a los productos afectan principalmente a los ciudadanos de a pie, que compran computadores, ropa, juguetes y teléfonos que ahora les saldrán más costosos.

5. Y del comercio mundial, ¿qué?

La guerra comercial que comenzó Trump en 2018 ha tenido un impacto negativo sobre el comercio mundial, pues reactivó el proteccionismo.