El número de estadounidenses que presentaron solicitudes de desempleo cayó por primera vez. Tan solo 19.000 solicitudes se hicieron desde la semana pasada, llegando a un total de 787.000, dijo este jueves el Departamento de Trabajo. Los analistas esperaban 833.000 solicitudes para la semana que termina el 26 de diciembre. La semana pasada el incremento fue de solo 3.000 solicitudes, de 803.000 a 806.000 personas.

Los estados de California, Kentucky y Nueva York registraron el mayor aumento en solicitudes, mientras que Illinois, Texas y Georgia registraron importantes descensos. A pesar de la disminución, todavía hay más de 11 millones de estadounidenses desempleados que esperan que el Senado apruebe el aumento de los cheques de estímulo a desempleados, que constan de un monto desde los US$600 hasta máximo los US$2.000.

La Cámara de Representantes votó este lunes para aumentar el número de cheques de estímulo por la covid-19. Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha bloqueado la medida, algo que el presidente Donald Trump también apoya.

El senador republicano de Kentucky señaló este miércoles que el proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara controlada por los demócratas no tenía "un camino realista para ser aprobado rápidamente en el Senado". "El Senado no va a ser intimidado para que se apresure a sacar más dinero prestado a las manos de los amigos ricos de los demócratas que no necesitan la ayuda".

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, más tarde cuestionó a McConnell, diciendo: "Por lo menos, el Senado merece la oportunidad de una votación... no hay otro tema en la ciudad que el proyecto de ley de la Cámara".

El futuro de los principales índices económicos estadounidenses no sufrieron muchos cambios antes de la campana de apertura del último día de negociación del 2020, después de haber alcanzado los niveles más altos de todos los tiempos a principios de esta semana, con la esperanza de que los cheques proporcionen mayor liquidez a los mercados.

Antes de la campana de apertura en Wall Street, el oro estaba cerca del 0,1%, a US$1.896, pero la plata había bajado un 0,8%, a US$26,4. El precio del petróleo crudo bajó alrededor de un 0,9% durante el día, con el índice de referencia internacional Brent cotizando por encima de los US$51 por barril, mientras que el índice de referencia americano WTI cotizó alrededor de US$48 por barril.

Anadolu