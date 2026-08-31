Actualización del 27 de agosto de 2026. En lo que respecta a Leonel José Torres Jaramillo, el proceso penal mencionado en esta publicación concluyó. Según certificación expedida el 28 de enero de 2026 por el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, se decretaron la extinción y liberación de la condena impuesta y la rehabilitación de sus derechos y funciones públicas, por pena cumplida; por consiguiente, a la fecha de expedición del documento no era requerido por esas diligencias. Esta actualización se incorpora a solicitud del interesado y no modifica la información histórica relativa a las sanciones administrativas adoptadas por la Superintendencia Financiera e informadas originalmente en esta publicación.



Además, tendrá que pagarle al fisco una multa por $150 millones por el manejo indebido de las inversiones que le confiaron sus clientes.Así lo determinó el superintendente financiero, Gerardo Hernández, al confirmar en instancia definitiva la sanción impuesta en primer término por la Delegatura para Intermediarios de Valores.El superintendente también castigó pecuniariamente a Leonel José Torres Cortés, representante legal e hijo del fundador de la firma Torres Cortés S.A., actualmente en liquidación. Hernández encontró los Torres, padre e hijo, incumplieron sus deberes como administradores permitiendo que la entidad desarrollara actividades por fuera del objeto social autorizado y por las irregularidades contables evidenciadas en la sociedad.Dinero.com estableció que las sanciones serán notificadas en las próximas horas y consultó a expertos, según los cuales, la decisión de la Superintendencia tendrá un notorio impacto dentro del proceso penal que avanza actualmente la Fiscalía.Como lo informa la Revista Dinero en la edición empresa número 447, que actualmente está en circulación, los directivos de la firma serán también imputados de cargos penales por haber comprometido en maniobras ilegales recursos por más de $17.000 millones captados a sus clientes.Como se recordará, a los mencionados representantes legales de la firma Comisionista de Bolsa, José Leonel Torres Cortés y Leonel José Torres Jaramillo, representantes legales y accionistas de la Sociedad, esta Superintendencia les ordenó suspender la captación ilegal de recursos del público mediante Resolución 1243 del 5 de julio de 2013.Las siguientes son las resoluciones confirmadas por el Superintendente Financiero:1. Resolución 0557 del 9 de abril de 2014: mediante la cual se sancionó a José Leonel Torres Cortés con una inhabilitación por el termino de cinco (5) años para realizar funciones de administración, dirección o control de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia y una multa por valor de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000).La sanción de inhabilidad, es el término máximo permitido por la ley, y la multa impuesta fueron confirmadas al haberse concluido que José Leonel Torres Cortés, como representante legal de la misma permitió la ejecución de operaciones que excedían el objeto social autorizado por esta Superintendencia y permitió que en la información contable de la sociedad comisionista se registraran datos erróneos e imprecisos que impedían conocer la real situación patrimonial de la firma. 2. Resolución 2074 del 15 de noviembre de 2013: mediante la cual se sancionó a Leonel José Torres Jaramillo con una multa de cien millones de pesos ($100.000.000).La sanción fue confirmada en todas sus partes al haberse concluido que Leonel José Torres Jaramillo, en su condición de representante legal de la firma comisionista intervenida, permitió la ejecución de operaciones que excedían el objeto social autorizado por esta Superintendencia.

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