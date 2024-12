Investigación del Washington Post reveló que el conflicto de Estados Unidos con Afganistán se alimentó de mentiras

"Las encuestas, por ejemplo, no eran del todo confiables, pero reforzaban la idea de que todo lo que estábamos haciendo estaba bien", aseguró. Para Douglas Lute, jefe de Irak y Afganistán en el Consejo de Seguridad Nacional (2007-2014), la misión de reconstrucción sufrió una falla de diseño. "No teníamos una comprensión básica de Afganistán, no sabíamos lo que estábamos haciendo", sostuvo. "Si los estadounidenses supieran la magnitud de esta disfunción...", expresaba preocupado en 2015 cuando habían muerto 2.400 soldados.