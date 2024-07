Investigan trasteo de votos en 202 municipios

SEMANA denunció en esta edición la inscripción fraudulenta de miles de cédulas en Barranquilla. El hecho se sumó a algunas acusaciones que recibió el CNE, por lo que decidió abrir una investigación al respecto.



Hasta el momento se han anulado oficialmente 9.216 registros, en 32 municipios, correspondientes al 15,8 por ciento de las denuncias.



Antioquia, Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Atlántico y Bolívar, han sido los departamentos afectados. El delito se concentra en los dos últimos.



En Barranquilla, capital del Atlántico, el CNE está investigando cerca de 215 mil inscripciones. Todas pueden ser anuladas, anunció el magistrado encargado del departamento y ex presidente del organismo, Marco Tulio Hincapié.



En Cartagena, por su parte, hay unas 80 denuncias por trasteo de votos. En la ciudad el fenómeno no es nuevo, pues en otras elecciones se ha detectado que en Bocagrande, sector de estrato alto, vota gente de barrios populares o de corregimientos cercanos.



Otro caso relevante es el de Sucre, Santander, donde para las elecciones pasadas se inscribieron tan sólo 57 personas. Para este año, llegaron 1.130 cédulas. Frente a ello, el ex alcalde Orlando Ariza Peña, denunció que la papelería fue trasladada de manera ilegal a Bogotá para que la colonia sucreña de la capital inscribiera sus cédulas.



Sin embargo, la registradora de Sucre, Maritza Eneyda Marín, niega este hecho. "De mi oficina no ha salido ningún documento ni he enviado a nadie fuera del pueblo a inscribir cédulas", aseguró.



En Antioquia hay reclamos en 10 municipios. Mientras que en Itagüí un denunciante pidió revisar la totalidad de las inscripciones, en Sabaneta fueron impugnadas el 91 por ciento de las 4.943 inscripciones.



En Nariño también hay casos preocupantes. Según cifras de la Registraduría departamental, en 11 municipios ya se han anulado más del 20 por ciento de las cédulas inscritas. El caso extremos e presentó en Imues, donde se anularon el 70 por ciento de los nuevos registros debido a la trashumancia.



El CNE trabaja sobre esos casos y espera tener resueltas las investigaciones antes del 15 de septiembre próximo. La anulación de las inscripciones no se descarta.



