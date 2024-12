iPhone y Blackberry, con restricciones en algunos operadores

Los operadores móviles virtuales, es decir Virgin, Uff! y Móvil Éxito son los que más han crecido en el último año mientras los más grandes: Claro y Movistar han ido a la baja en número de usuarios.



Los clientes han mostrado su preferencia en este tipo de proveedores por la facilidad que ofrecen en adquirir su servicio, por tener planes hechos a la medida, por no complicarse con contratos ni facturas ni cláusulas de permanencia y por ofrecer un servicio al cliente más cercano.



Solo entre abril y junio, Virgin activó 379.000 clientes hasta completar 1,2 millones, Móvil Éxito sumó 30.000 hasta 225.000 y Uff! 7.000 más hasta 416.000.



Por otro lado, Claro perdió 93.000 clientes y Movistar 85.000 en el segundo trimestre del año.



Virgin, que es el de mayor crecimiento en el país, (de hecho Colombia es la filial de mayor crecimiento de esta multinacional) se destaca por ofrecer Whatsapp ilimitado, que no consume datos del plan y por tener un chat que responde las inquietudes de los usuarios en tiempo real y sin tanta pregunta de call center.



Pero en contraste, es también el que más restricciones tiene para usuarios de iPhone y Blackberry, que las remplaza con el acceso ilimitado a Whatsapp.



Es imperativo conocerlas a la hora de tomar la decisión de cambiarse de operador:



1. Compartir internet:



Es usual que los usuarios de los operadores tradicionales activen la opción en su smartphone para compartir internet con otro equipo o con el celular de un amigo que se quedó sin datos. Eso, en cambio, no ocurre con los clientes de Virgin desde un iPhone pues el uso de internet está restringido al propio equipo.



2. BBM Messenger:



Los usuarios de Blackberry que están acostumbrados a usar su PIN para chatear en el BB Messenger no pueden hacerlo si son clientes de Virgin. A cambio, el operador les ofrece Whatsapp ilimitado para que chateen con cualquier usuario.



3. iMessage:



La aplicación de mensajería que permite chatear gratis entre equipos iPhone o iPad también está restringida para usuarios Virgin. A cambio se ofrece Whatsapp ilimitado.



4. Facetime:



La aplicación para realizar videollamadas entre iPhone y iPad también está bloqueada para usuarios de Virgin. Es necesario usar una red WiFi.



5. Apps en Blackberry:



Para navegar en aplicaciones como Facebook o Twitter desde un Blackberry en Virgin es necesario utilizar el navegador Opera, ya que no pueden ser usadas las aplicaciones directas de estas redes.



6. Correo de voz:



Claro ofrece la posibilidad de acceder directamente a los mensajes de voz desde un iPhone sin necesidad de llamar al operador. Hasta cinco mensajes de audio se descargan en el celular para que el usuario los escuche cuando desee.



En los otros operadores es necesario llamar para oir los mensajes.



7. Blackberry antiguos:



En Móvil Éxito, Uff! y en Virgin no se puede navegar con celulares Blackberry con modelos antiguos a 2012. Es decir, solo acepta equipos con sistema operativo BB10.



8. 4G:



Ninguno de los tres operadores ofrece 4G. Así el celular soporte esta tecnología, la red solo presta el servicio de 3G. Si el usuario quiere navegar a alta velocidad, debe ser cliente de Claro, Movistar, Tigo, ETB O Avantel.



