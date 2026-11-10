“Casi me mata la hepatitis C”: la confesión de Pamela Anderson sobre uno de los peores momentos de su vida

Culpa y vergüenza. Esos fueron los sentimientos que amargaron a la actriz luego de saber que sufría de hepatitis C a finales de los años 90. En ese momento seguía en la cima como el mito erótico en que se convirtió tras protagonizar Guardianes de la bahía, la serie de acción en la playa, que se volvió popular en todo el mundo.

Pero la hermosura y las curvas que le dieron fama ahora no valían nada ante la cruda perspectiva. “Era una sentencia de muerte. Eso fue lo que me dijo mi médico: que probablemente me quedaban diez años de vida”, contó durante su discurso en la gala de la ONG amfAR, en el pasado Festival de Venecia, al recibir el premio al coraje.

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A la pena por la enfermedad se sumó otra decepción por parte de su exesposo, el baterista Tommy Lee, con quien se casó a los cuatro días de conocerlo. La golpeaba, era déspota y la usaba para satisfacer su adicción al sexo. Su otra canallada fue saber que tenía la enfermedad y nunca confesárselo, además de atreverse a compartir una aguja para tatuajes con ella, lo cual la infectó. Así lo reveló la actriz en 2002, cuando dio a conocer su estado de salud, en medio de una batalla legal por la custodia de sus hijos, Brandon y Dylan.

Ellos eran su mayor preocupación al saber lo mal que estaba. “Estoy segura de que eso influyó y distorsionó mis decisiones. No era miedo a la muerte, sino a lo que pudiera pasarles a mis niños. Eso dio un vuelco total a mi vida”, explicó.

Las cosas pintaban tan sombrías porque en ese momento no había cura para esta afección vírica que causa inflamación en el hígado y daños a largo plazo. El tormento que vivió, agregó, fue un “viaje inconsciente”. “Me acompaña, me persigue. Y al igual que el abuso sexual que sufrí de niña, sentía como si estuviera grabado en mi frente: mercancía dañada. Y me presentaba como tal”.

En lo peor de su enfermedad, la actriz temió por sus hijos, Brandon y Dylan, si moría. Hoy, ellos se dedican a la actuación y el modelaje. Foto: Getty Images for Paramount Pictu

Pero los tiempos cambian y en 2011 la ciencia halló una cura para su mal. Gracias a ello, a los cuatro años, Anderson anunciaba en sus redes sociales que estaba libre de hepatitis C. “Tuve suerte. Me la ofrecieron en sus etapas iniciales y yo saqué todo lo que tenía en el banco para pagarla. Aún no la cubría el seguro médico y sentí mucha culpa de que otros no tuvieran el mismo acceso”, expresó también en su discurso en Venecia.

Según ABC News, el tratamiento de doce semanas con la droga Sovaldi le costó unos 100.000 dólares, más de 270 millones de pesos de esa época.

La artista de 59 años señaló que ya aceptó lo que le pasó. “Mi verdad ha salido a la luz a través de mi trabajo, al encontrar maneras de expresarme con el arte. Eso me dio las herramientas que necesitaba, una vida fértil que aprovechar. No soy una víctima, soy una vencedora”.

Reflejo de ello es el renacer de su carrera en los últimos años. Se ha deshecho de su imagen de símbolo sexual para asumir roles de carácter aplaudidos por la crítica. Esa reinvención incluye casi no lucir maquillaje, otrora uno de sus mayores distintivos, como una forma de rebeldía frente a los estándares de belleza y de honrar el envejecimiento natural.