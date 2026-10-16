“Nadie me quiere en pantalla”: mensajes privados de RJ Mitte revelaron su frustración con Hollywood antes de morir

RJ Mitte ganó fama a nivel internacional al interpretar a Walter White Jr., en Breaking Bad. Su participación en la serie, emitida entre 2008 y 2013, lo convirtió en una figura reconocida de la televisión y le permitió utilizar su experiencia con la parálisis cerebral para defender una mayor inclusión de las personas con discapacidad en la industria audiovisual. Sin embargo, en los años posteriores, vivió una serie de dificultades y terminó quitándose la vida.

Muere a los 34 años RJ Mitte, el actor de ‘Breaking Bad’ que interpretó a Walter Jr.

Después de su muerte se han difundido una serie de mensajes privados que Mitte había enviado a un amigo durante ocho años. Los textos obtenidos por Daily Mail documentan su frustración ante la falta de oportunidades laborales que sentía que iban ligadas a los prejuicios relacionados con su discapacidad. En paralelo, el actor había relatado públicamente que un fraude financiero lo dejó con una deuda tributaria que tardó cerca de una década en saldar.

Desde 2017 había manifestado que, al presentarse a determinados papeles, le decían que el personaje no tenía discapacidad. Su respuesta era preguntar por qué ese personaje no podía tenerla, aunque los “casters” se mostraban incómodos cuando planteaba esa posibilidad.

El actor expresó en reiteradas oportunidades su frustración con quienes “ni siquiera lo miraban” durante los procesos de selección. Además, escribió que recibía guiones en los que el personaje con discapacidad funcionaba como un elemento secundario, sin profundidad narrativa y con apenas unas líneas de diálogo.

De la desesperación, Mitte comenzó a escribir sus propios proyectos animados, aunque no era algo que amara realmente. “Solo hago animación, nadie me quiere en pantalla”, escribió.

Durante la pandemia de COVID-19, el actor también denunció que algunos productores consideraban a los intérpretes con discapacidad un riesgo sanitario o para los seguros de producción. En un mensaje de marzo de 2021 cuestionó esa percepción y sostuvo que debía convencer a los responsables de contratación de que podía trabajar.

El fraude financiero

Las dificultades profesionales no fueron el único problema del que el actor habló públicamente. En noviembre de 2025, durante su participación en el pódcast The Iced Coffee Hour, relató que había contratado a una administradora financiera cuando tenía alrededor de 17 o 18 años, siguiendo recomendaciones de personas que le aconsejaban dejar sus cuentas en manos de una profesional.

Según su testimonio, la mujer recibió dinero destinado al pago de impuestos y le entregó documentos falsos para hacerle creer que las obligaciones tributarias estaban saldadas.

“Pagué más en impuestos de lo que recibí por Breaking Bad”, afirmó. Mitte contó que el fraude ocurrió entre 2011 y 2013 y aseguró que otras 14 personas de la industria del entretenimiento también habían resultado perjudicadas, entre ellas actores con discapacidad y personas mayores.

La deuda acumuló intereses que, según el actor, rondaban el 17 por ciento anual. “Me tomó diez años pagarlo”, aseguró.

Sus últimos proyectos

En sus últimas apariciones públicas, Mitte seguía hablando de nuevos objetivos profesionales. A finales de septiembre de 2026 asistió al estreno de Talking to Strangers y manifestó su interés en participar en un eventual proyecto derivado de Breaking Bad.

Días antes de su muerte, durante una conversación en el pódcast del influencer Joe Vulpis, reflexionó sobre la presión de intentar superar el éxito de la serie y reconoció que desde joven se había impuesto una meta que consideraba casi inalcanzable. Pero también habló de su trabajo filantrópico y de su deseo de reservar más tiempo para sí mismo en el futuro.

El actor se desempeñó como presidente de The Mitte Foundation para apoyar causas comunitarias y fungió como embajador clave de la red de hospitales Shriners Children’s y de la organización United Cerebral Palsy. Asimismo, utilizó su plataforma en Hollywood para derribar estigmas, trabajando junto a sindicatos y organismos internacionales para exigir una representación digna y mayores oportunidades laborales para los artistas con diversidad funcional.

Caos familiar

Fuentes cercanas a la familia informaron a TMZ presuntas tensiones entre su prometida, Kennedy Suarez, y su madre, Dyna Mitte. Esto habría provocado, según esa declaración, que Suarez pidiera al actor elegir entre ella y su madre.

Rj Mitte y Suarez se habían comprometido en octubre de 2025, después de estar una década juntos. Al anunciar el compromiso, el actor habló públicamente del apoyo que recibía: “Kennedy me ha dado el mayor amor incondicional”.