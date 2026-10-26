Sofía Vergara y Dan Reynolds: las fotos que generaron rumores sobre un posible romance de la ‘Toti’

Sofía Vergara vuelve a robarse la atención por su vida sentimental. La actriz barranquillera fue fotografiada junto a Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, durante una cena en Cipriani, un restaurante italiano de Beverly Hills. Las imágenes, difundidas inicialmente por TMZ, muestran al músico sujetando la mano de la colombiana mientras ella sonríe frente a él. El gesto desató especulaciones sobre un posible romance.

Sin embargo, no se trató de una cena a solas. En la mesa también estaban Anastasia Soare, fundadora de la marca de cosméticos Anastasia Beverly Hills, y otro hombre cuya identidad no ha sido revelada. Según contó la prensa norteamericana, Vergara y Reynolds abandonaron el restaurante alrededor de las 12:30 de la madrugada por una salida trasera.

Las relaciones de Sofía Vergara

La vida amorosa de la protagonista de Modern Family incluye dos matrimonios ampliamente conocidos. El primero fue con Joe González, su novio de adolescencia, con quien se casó en Colombia en 1990. De esa relación nació su hijo, Manolo, en 1991, y dos años después la pareja se divorció.

Tiempo después, Vergara mantuvo una relación con el empresario Nick Loeb. Se comprometieron en 2012, pero rompieron en 2014 porque él deseaba tener una familia propia, mientras ella estaba enfocada en sus proyectos personales. Tras la separación, ambos protagonizaron una disputa judicial relacionada con embriones congelados durante su relación.

Ese mismo año, la actriz comenzó su romance con Joe Manganiello, con quien tuvo su relación más larga. Se casaron en noviembre de 2015 y anunciaron su separación en julio de 2023. Vergara explicó posteriormente que uno de los desacuerdos fundamentales fue la posibilidad de tener más hijos, en la cual ninguno estuvo dispuesto a ceder. Aunque Manganiello dijo posteriormente que la ‘Toti’ había sido insensible con su situación de salud mental.

Posteriormente, la actriz fue vinculada sentimentalmente con el cirujano ortopédico Justin Saliman y con el empresario Douglas Chabbott, aunque con ninguno de los dos encontró estabilidad.

Sofía Vergara se casó en dos oportunidades. Foto: Instagram @SofiaVergara

¿Quién es Dan Reynolds?

Dan Reynolds nació el 14 de julio de 1987 en Las Vegas, Nevada, y es el vocalista principal de Imagine Dragons, la banda estadounidense que alcanzó reconocimiento internacional con canciones como Radioactive, Demons, Believer y Thunder. El grupo se consolidó en la escena musical con el álbum Night Visions, publicado en 2012, y ganó el Grammy a mejor interpretación rock por Radioactive en 2014.

En el plano personal, Reynolds estuvo casado con la cantante Aja Volkman, integrante de Nico Vega. El matrimonio fue en 2011 y tuvieron cuatro hijos. Siete años después anunciaron su separación y posteriormente intentaron reconstruir la relación, pero volvieron a separarse en 2022; el divorcio quedó formalizado en marzo de 2024.

Recientemente, el músico mantuvo una relación de cuatro años con la actriz Minka Kelly, con quien terminó a comienzos de octubre de 2026. Hasta el momento no se han conocido detalles de la separación, pues la pareja siempre fue muy reservada.