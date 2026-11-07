Tara Davis-Woodhall, embajadora oficial de la nueva fragancia de BOSS, habla en exclusiva: “Este es el aroma de la victoria”

CERRAR LOS OJOS y percibir las notas de salida de una peonía, una flor que se destaca por ser luminosa, fresca y femenina, seguidas de los dulces y cálidos aromas del sirope de arce, con un toque decididamente gourmand, para finalizar con unas notas de ámbar que aportan sensualidad y profundidad. Esa es la experiencia que se vive al destapar BOSS Bottled Beyond for Her: la fragancia de 2026 de la casa alemana dedicada a aquellas mujeres ambiciosas que alcanzan sus metas e inspiran a otras.

Y quién mejor que la atleta estadounidense de alto rendimiento Tara Davis-Woodhall para representar esta sofisticada fragancia, que trasciende el universo de los aromas y se convierte en un ícono de identidad para aquellas mujeres que transmiten confianza, éxito, feminidad y elegancia.

Davis-Woodhall fue ganadora de la medalla de oro en salto largo femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024, con una marca de 7,10 metros, y reconocida por World Athletics como campeona olímpica y mundial. La carismática deportista habló en exclusiva sobre cómo BOSS Bottled Beyond for Her es una fuente de confianza, poder, elegancia y autenticidad, y una forma de evocar la emoción previa a los grandes desafíos.

¿Qué tienen en común una campeona olímpica de salto largo y un perfume como BOSS Bottled Beyond for Her?

TARA DAVIS-WOODHALL: La confianza. Por un lado, como deportista, no puedes contenerte en la pista y, por el otro, tampoco puedes contenerte ante una fragancia como esta.

¿Qué tienen en común un salto perfecto y BOSS Bottled Beyond for Her: poder, elegancia o la capacidad de detener el tiempo?

T.D.: Las tres, pero si tuviera que elegir una sería el poder, porque la elegancia aparece cuando el trabajo ya está hecho.

En cada salto canaliza su energía hacia un despegue preciso, vuela por el aire y deja huella. ¿Cómo refleja esto la energía y sofisticación del perfume?

T.D.: Pasas años entrenando para un despegue que dura unos pocos segundos y debe verse sin esfuerzo, y esta fragancia transmite esa misma energía: es audaz, pero refinada.

¿De qué manera logra cautivar a los demás a su alrededor?

T.D.: Siendo yo misma. Cuando estoy fuera de la pista no actúo para los demás, y creo que eso es precisamente lo que las personas perciben.

¿Qué fragancia usa una mujer que se esfuerza por llegar lejos?

T.D.: Definitivamente, BOSS Bottled Beyond for Her.

Como embajadora oficial de la marca, ¿qué significa representar una fragancia que combina fuerza y elegancia?

T.D.: Significa que no tengo que elegir entre las dos; nunca lo he hecho.

¿De qué manera siente que BOSS Bottled Beyond for Her refleja su personalidad?

T.D.: Tiene confianza, pero sin esforzarse demasiado por demostrarla. Así es también como intento vivir.

¿Y qué recuerdo o emociones evocan en usted su aroma?

T.D.: Me transporta al momento de prepararme justo antes de algo importante: esa mezcla de nervios y emoción justo antes de salir a la pista.

Si pudiera capturar en una fragancia un momento de su carrera, ¿cuál sería?

T.D.: Cuando gané el oro en París. Si pudiera embotellar una sensación, sería esa.