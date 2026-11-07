Zaidy Mora, reconocida internacionalmente por su mensaje de empoderamiento: “Lo que no sanas, lo repites”

EN LA PORTADA de la revista estadounidense Living Original Magazine, la empresaria colombiana Zaidy Mora aparece con un traje rojo y una frase que resume el camino que ha recorrido: “De Colombia para el mundo: una voz de cambio y empoderamiento femenino”. La publicación la destaca bajo el concepto Women Making a Difference, una edición dedicada a mujeres que dejan huella desde sus respectivos campos de acción.

Detrás de esa imagen hay una trayectoria que reúne el derecho, la dirección empresarial y el trabajo social. Como presidenta del Grupo Empresarial Colmundo y fundadora del movimiento internacional Mujeres Empoderadas, Mora ha construido una propuesta que pone en el centro la identidad, el bienestar emocional y la posibilidad de empezar de nuevo.

Su mensaje parte de una convicción que lleva a sus conferencias y encuentros con mujeres: las experiencias difíciles hacen parte de la historia personal, pero cada mujer tiene la posibilidad de decidir qué hacer con ellas y empoderarse.

“No somos las heridas que hemos vivido ni los errores que hemos cometido. Somos mucho más que nuestra historia, y siempre tenemos la oportunidad de escribir un nuevo comienzo”, aseguró. Ahora la portada lleva esa idea a una audiencia internacional y abre otra ventana para seguir proyectando todo el trabajo que desarrolla desde Colombia.

Este año, Zaidy Mora fue seleccionada como una de los 50 latinos más influyentes del momento. Foto: Cortesía Zaidy Mora

Octubre también le trajo otro reconocimiento a su trayectoria. Zaidy fue seleccionada entre los Top 50 Hispanos 2026, una distinción de Latin Business Magazine que destaca a figuras de la comunidad hispana por su liderazgo, emprendimiento e impacto social. La ceremonia se llevó a cabo en Miami, en un encuentro que reunió a varias de las personalidades latinas más importantes del momento.

La selección se suma a otros reconocimientos recibidos durante el año, entre ellos una distinción por liderazgo e impacto global en los New York Fashion Awards. Para Mora, estas menciones “tienen sentido cuando ayudan a ampliar el alcance de su trabajo con las mujeres y las comunidades vulnerables”, expresó.

Desde Mujeres Empoderadas y su vinculación con iniciativas sociales como la Fundación El Sembrador, Zaidy también impulsa espacios de acompañamiento y formación orientados a fortalecer la identidad y el liderazgo. “Mi mejor versión empieza hoy” es una de las frases que resume su mensaje: una invitación a recuperar la confianza y abrir espacio a nuevas decisiones.

Valentina y María Paz, en escena

El pasado primero de noviembre, en el Hotel Colonnade de Coral Gables, Miami, la familia tuvo otro motivo para celebrar. Mientras su madre fue protagonista de la portada de la revista, Valentina Chamorro y María Paz Chamorro Mora participaron como modelos en The Original Couture Affair, un evento que reunió lo mejor de la moda, el arte y el diseño.

Valentina, de 17 años, ha comenzado a construir su recorrido en el modelaje y también participó en escenarios como New York Fashion Week. Sus intereses pasan por el emprendimiento y las iniciativas sociales dirigidas a mujeres y comunidades vulnerables.

Zaidy Mora junto a sus hijas en el lanzamiento de la revista Living Original Magazine, en la que protagonizó la portada. Foto: Cortesía Zaidy Mora

Por su parte, María Paz, de 16 años, lleva el título de Miss Teen of the Universe Colombia 2026 y combina el modelaje con la música, el deporte y el liderazgo social. Este mes, además, viajará a India para representar a Colombia en el certamen internacional.

Para Zaidy, ver a sus hijas abrirse camino en estos escenarios también significa compartir con ellas una conversación que va más allá de la moda y los reconocimientos. “Quiero que sepan quiénes son, que nunca negocien sus valores y que comprendan que el verdadero éxito consiste en utilizar sus talentos para transformar positivamente la vida de otros”, finalizó.