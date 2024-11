Un personaje desconocido de nombre Jorge Carlos Fonseca se ha convertido en protagonista de la geopolítica mundial. Se trata del presidente de Cabo Verde, el pequeño país frente a las costas de África que definirá el futuro de Álex Saab. La isla tiene solo 500.000 habitantes, la mitad de la población de Kennedy en Bogotá. Fonseca tendrá que decidir si extradita a Saab y a dónde lo hace. Estados Unidos lo pide, pero Rusia e Irán presionan para que no lo manden allá. Venezuela también lo reclama como ciudadano venezolano, y Colombia le abrió juicio como delincuente colombiano. No es imposible que algunos de estos interesados traten de sobornar al Gobierno de la isla para que falle a su favor. La coima no debe ser muy cara, pues Cabo Verde tiene un PIB de 1.700 millones de dólares, que puede ser menos que la fortuna que ha hecho Saab al lavarle dinero a Maduro.