Es un sibarita. El tequila, especialmente el Maestro Tequilero Dobel Diamante, lo enamoró tanto, que lleva una década sin probar una gota de whisky, vodka o ginebra. “El menos fuerte de todos, blanco y reposado es una maravilla. Me lo tomo puro, como debe ser, porque así no emborracha ni da guayabo”. Con el mezcal nunca pudo, porque le sabe como a madera, a quemado … Le parece espantoso.

Su secreto es llevar la batuta, saber escuchar y no tomárselo demasiado en serio: “Cuando uno se siente importantísimo, anula al entrevistado. De Larry King aprendí que la segunda mejor pregunta, casi siempre, sale de la primera respuesta”. Por eso, la charla con Celia Cruz ocupa un lugar especial en su memoria. Fue tan fluida e interesante que tuvo que dedicarle dos programas.

También recuerda que le llevó un caballo al set a Álvaro Uribe y que ese día nació una amistad fortalecida con los paseos al Ubérrimo. Sin embargo, hace tiempo que no hablan y cree que se debe a una equivocación de la que se arrepiente: desde su embajada calificó como “mezquina” la oposición de expresidente a Juan Manuel Santos: “Entiendo que le haya chocado. No me lo he encontrado y no me imagino cómo será cuando lo vuelva a ver. Sé que se sintió mucho y quisiera ofrecerle excusas”.

Pero a él, ¿quién lo ha desinflado como entrevistado? No duda un segundo en contestar: “Luis Miguel me repugnó. Es pretencioso y petulante... Un cretino. Tampoco me gustó Carlos Moreno de Caro, quien hoy está desaparecido de la política pero que se hizo pentamillonario con su universidad. Otro complicadísimo es Juan Pablo Montoya: desesperante y grosero. Para manejar carros debe ser un berraco, pero es discretamente bruto”.