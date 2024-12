Jota Mario Valencia, en cuidados intensivos

El reconocido presentador de entretenimiento Jota Mario Valencia estaba en Cartagena cuando sufrió un vértigo y un dolor de cabeza motivo por el cual fue trasladado al centro asistencial.

El director del Departamento Administrativo Distrital De Salud (Dadis), Antonio Sagbini, llegó hasta el centro médico para conocer su estado de salud y acompañar a su familia: “Estamos aquí acompañando a su esposa, lo que sabemos es que le dio un vértigo el día sábado, el día después un dolor de cabeza y está siendo atendido por un grupo de neurocirujanos y un grupo multidisciplinario que está pendiente de su salud en la unidad de cuidados intensivos”, agregó Sagbini.

Médicos especialistas están pendientes del estado de salud de Jota Mario a espera de su evolución. “Lo importante es que toda Colombia nos podamos unir en torno a la salud de Jota Mario Valencia y que prontamente se recupere”, manifestó el director del Dadis.

El hospital está a espera de algunos exámenes médicos por los especialistas para emitir un parte oficial.

La periodista Graciela Torres, más conocida como la Negra Candela, fue quien informó que su colega, quien ahora es un youtuber, está internado en el Hospital Bocagrande en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI.

El pasado 7 de septiembre Jota Mario se despidió de sus televidentes en la última emisión de Muy Buenos Días. Dijo adiós al programa que lo catapultó como uno de los conductores más seguidos del país. Sin embargo, eso no significó que abandonaría por completo la televisión. Confirmó que trabaja en un nuevo proyecto y que estará en las pantallas por más tiempo. Ese nuevo proyecto era su canal de YouTube; pero además esta semana Jota Mario debía asumir la gerencia de entretenimiento del Canal RCN.

Ante las especulaciones sobre una posible muerte cerebral su exesposa, Marcela Abello, trinó: "Jota Mario Valencia, mi ex esposo y padre de mis dos hijos María José y Simón, está delicado pero no tiene muerte cerebral. Pido comedidamente por sus hijos no especular sobre su estado de salud. Ruego oraciones para su pronta recuperación".