La ‘zarina‘ de la pértiga Yelena Isinbayeva no podrá ganar un tercer oro olímpico en Rio: el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmó este jueves en Lausana la suspensión de 68 atletas rusos impuesta por la Federación Internacional (IAAF), en el marco de un escándalo de dopaje, y ahora se abre la vía de una exclusión colectiva de Rusia por parte del COI.



Uno de los gigantes del atletismo, segundo en el medallero detrás de Estados Unidos en Londres-2012 en este deporte, queda de este modo privado de los Juegos, que se disputan del 5 al 21 de agosto.



Ni Isinbayeva ni Sergey Shubenkov, campeón del mundo de 110 metros vallas, podrán participar en la cita olímpica. Y tampoco el resto de los atletas que habían apelado la suspensión de la IAAF del 17 de junio, al ver el fallo de rechazo de este jueves, por unanimidad de los tres jueces en Lausana.



"El jurado del TAS confirma la validez de la decisión de la IAAF según la cual los atletas y la federación nacional (rusa) quedan suspendidos y no pueden ser seleccionados para las competiciones bajo la organización de la IAAF", declaró el TAS.



Según el TAS, el Comité Olímpico Ruso (ROC) sigue "habilitado para seleccionar como representantes de la federación de Rusia para los Juegos Olímpicos a los atletas rusos que completen los criterios y sean seleccionables para competir según (el reglamento) de la IAAF".



Hoy por hoy, sólo dos atletas rusos, la especialista en salto en largo Darya Klishina y la fondista Yulia Stepanova (800m) fueron rescatados por la IAAF.



Los tres jueces del TAS también estimaron que no eran competentes para determinar si los atletas rusos seleccionados debían inscribirse "como representantes de la Federación de Rusia o como atletas neutros".



IAAF estima apoyo del TAS

La IAAF reaccionó inmediatamente al fallo a través de su presidente Sebastian Coe, quien agradeció el "apoyo" del TAS a las reglas de la IAAF y por haber creado "condiciones de competición con armas iguales entre los atletas".



"Si bien estimamos que nuestras reglas y nuestro poder de aplicar nuestras reglas han sido apoyadas, no es un día para hacer declaraciones triunfalistas", señaló el doble campeón olímpico de 1.500 metros, en un comunicado en el que la IAAF considera que el fallo del TAS ha creado condiciones de "competiciones con armas iguales" entre los atletas.



Después de esta decisión del TAS, otra decisión pero global sobre la exclusión o no de Rusia en los Juegos de Rio debe ser tomada antes del 27 de julio por el Comité Olímpico Internacional, que se había tomado un tiempo para analizar la situación y esperar precisamente el fallo del TAS para contar con más fundamentos para basar su propia determinación.



Este jueves, un portavoz del COI anunció a la AFP que la comisión ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) se va a reunir el domingo, a través de una conferencia telefónica de sus representantes, para estudiar el fallo del TAS y sumar argumentos, después del informe McLaren publicado el lunes en el que se explica cómo se realizaba un sistema de dopaje organizado de Estado en Rusia entre 2011 y 2015, en 30 disciplinas distintas.



"Gracias por enterrar al atletismo"

Desde Rusia han "lamentado profundamente" la decisión, a través de una declaración del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, y la gran estrella del atletismo, Yelena Isinbayeva, señaló que con este fallo habían "enterrado al atletismo".



"Gracias a todos por haber enterrado al atletismo. Esto es puramente político", afirmó a la agencia de noticias rusa TASS la garrochista, quien quería retirarse de la actividad profesional bañada en oro.



"No podemos más que lamentar profundamente" esta decisión que afecta a los "atletas que no tienen nada que ver con el dopaje", declaró Peskov, estimando "poco probable que la responsabilidad colectiva pueda ser aceptada", dijo Peskov.



Por su parte, el ministro ruso de Deportes, Vitali Mutko, afirmó que la decisión del TAS es "política" y "sin fundamentos jurídicos".



"No puedo más que expresar mi decepción. Vamos a reflexionar sobre las próximas etapas. Desde mi punto de vista, es una decisión subjetiva, bastante politizada y sin fundamentos jurídicos", declaró Mutko.