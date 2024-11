Al inicio todo transcurrió con normalidad. Por casi cinco horas, la testigo respondió las duras preguntas que lanzó Rotunno, quien intentó presentarla como una manipuladora y una mentirosa . Dijo que no era cierto que engañara al productor o que se acostara con él por beneficio de su carrera.

En la diligencia del lunes, Mann tenía que responder las preguntas de los abogados defensores, liderados por Donna Rotunno, una mujer dura, crítica del #MeToo y quien cree que a las mujeres no hay que creerles por el solo hecho de ser mujeres.

La abogada, sin embargo, presentó una serie de correos electrónicos en los que ella se refería a él en términos caraiñosos y le decía cosas como "Gracias por tu apoyo incondicional y amabilidad", "Me has ayudado a creer en mí misma" o "nadie me entiende como tú". Algunos de de esos mensajes escritos después de la supuesta violación.

Mann, quien siempre se mantuvo altiva y se mantuvo en que había seguido hablando con él por temor, dijo que ”me relacioné con mi abusador por lo que creía en mi mente y por la percepción de la sociedad en que vivía. Siempre era lo mejor para mis intereses que las cosas entre nosotros estuvieran bien”.

También dijo que para ese momento era "una persona insegura" y que prefería no mostrarse como una amenaza ante Weinstein, por lo que le seguía el juego constantemente. Incluso dice, intentaba sacar excusas para no tener sexo con él y retrasar al máximo los encuentros íntimos. La abogada llegó a preguntarle si ella manipulaba al productor y ella respondió que “tal y como lo gestioné para procesar (los abusos) y sobrevivir, sí, supongo”.