La polémica

"No debería haberlo hecho. Debí haber sabido que no era adecuado, pero lo hice y realmente lo siento", declaró Trudeau, quien subrayó que no lo consideró "racista en su momento". Trudeau también reconoció a los periodistas que esta no fue la única ocasión en la que se disfrazó y se "maquilló" como una persona negra.