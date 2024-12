La actriz mexicana Kate del Castillo aseguró que el Gobierno de su país la quiere “destrozar”, después de que se divulgara que ayudó al actor Sean Penn a realizar una entrevista al capo Joaquín ‘el Chapo‘ Guzmán cuando el narcotraficante aún estaba prófugo.



“No tengo por qué dar explicaciones a la prensa. Que si no hablo es porque mis abogados así me lo aconsejan, ya que el Gobierno me quiere a fuerza destrozar”, dijo en un mensaje enviado a la cadena estadounidense de televisión hispana Univision.



Esta es la segunda ocasión en la que esa cadena consigue una escueta declaración de la actriz, que reside desde hace años en Los Ángeles (EE.UU.).



La pasada semana, la cadena preguntó a Del Castillo si estaba involucrada en un proyecto para rodar una cinta sobre la vida del líder del cartel de Sinaloa, a lo que ella dijo de manera rotunda: “Cualquier cosa cuándo debe ser y cómo debe ser, no me vuelvas a llamar”.



A esto hay que sumar un mensaje a través de su cuenta oficial en Twitter, en la que la intérprete de La reina del sur agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores en estos días tan complicados para ella.



“Gracias por su apoyo. Como era de esperarse muchos han decidido manipular la información y fabricar historias falsas para distraernos del verdadero tema. Pronto contaré mi versión”, escribió el pasado 13 de enero, aunque desde entonces no ha hablado en público sobre el tema.



El nombre de la actriz salió a relucir el 9 de enero pasado cuando la revista Rolling Stone publicó el relato que Sean Penn escribió del encuentro que sostuvo con Guzmán en octubre de 2015 en el noroeste de México.



Según Penn, el encuentro fue propiciado por la actriz, a quien el narcotraficante había pedido que se encargara de llevar a cabo su película biográfica.



La fiscal mexicana, Arely Gómez, señaló además que se investiga si la actriz recibió recursos del capo para iniciar la producción del tequila Honor del Castillo, de su propiedad, y aseguró que por ahora solo tiene “indicios” de un posible lavado de dinero.



A raíz de la captura de ‘el Chapo‘ el pasado 8 de enero, la prensa mexicana ha publicado una serie de mensajes de texto intercambiados entre Del Castillo, Guzmán y Andrés Granados, uno de los abogados del capo, e interceptados por los servicios de inteligencia del país.



En algunos de los mensajes la actriz manifiesta interés en que el narcotraficante participe como inversionista en su marca de tequila.



Medios mexicanos publicaron además supuestos mensajes de cariz personal entre la actriz y ‘el Chapo‘, en los que se presuntamente Del Castillo escribió al capo: “Me da mucha ilusión poderte ver a los ojos” y “me mueve demasiado que me digas que me cuidas, jamás nadie me ha cuidado”.



No acudió a la justicia



La actriz no acudió este lunes al Consulado mexicano en Los Ángeles para declarar por sus supuestos vínculos con ‘el Chapo‘ porque la Procuraduría General de la República (PGR) no la localizó para notificarle personalmente sobre la citación. De cualquier manera, la asistencia era voluntaria, por lo que la negación a asistir no tiene ninguna consecuencia.



Sin embargo, medios locales aseguran que el Departamento de Justicia estadounidense envió el caso a la corte de Miami, donde se abrirá una investigación por lavado de dinero. Se prevé que este miércoles o jueves se cite a declarar a Kate en calidad de testigo. A ella aún no se le investiga por ningún delito.