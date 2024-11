Además, podrá participar usando el hashtag #KCAMexico en Twitter e Instagram, escribiendo su prenominado favorito.

Cabe recordar que la fase de prenominados está abierta a votación desde el 24 de agosto hasta el 20 de septiembre. Al terminar, el mismo 20 de septiembre, serán anunciados los nominados finales de cada categoría.

Esta es la lista de prenominados:

ACTOR FAVORITO

Vadhir Derbez – #VadhirDerbez

José Gimenez Zapiola (El Purre) – #ElPurre

Joaquín Bondoni – #JoaquinBondoni

Sebastián Silva – #SebastianSilva

Julio Peña – #JulioPeña

Riccardo Frascari – #RiccardoFrascari

Emilio Osorio – #EmilioOsorio

Luis De La Rosa – #LuisDeLaRosa

ACTRIZ FAVORITA

Macarena García – #MacarenaGarcia

Loreto Peralta – #LoretoPeralta

Azul Guaita – #AzulGuaita

Evaluna Montaner – #EvalunaMontaner

Pilar Pascual – #PilarPascual

Paulina Goto – #Paulina Goto

Isabela Souza – #Isabela Souza

Michelle Olvera – #Michelle Olvera

NICK SHOW FAVORITO

Loud House – #LoudHouseNick

Bob Esponja – #BobEsponjaNick

Henry Danger – #HenryDangerNick

Los Casagrande – #LosCasagrandeNick

Club 57 – #Club57Nick

Noobees – #NoobeesNick

Los Thundermans – #LosThundermansNick

Es Pony – #EsPonyNick

SHOW FAVORITO

Club 57 – #Club57

BIA – #Bia

Noobees – #Noobees

Go! Vive a tu manera -#GoViveATuManera

Juntos El Corazón Nunca Se Equivoca – #JuntosElCorazonNuncaSeEquivoca

Soltero con Hijas – #SolteroConHijas

Vencer el Miedo – #VencerElMiedo

Los Elegidos – #LosElegidos

REALITY FAVORITO

La Voz Azteca – #LaVozAzteca

Guerreros – #Guerreros

De Viaje con Los Derbez – #DeViajeConLosDerbez

Nailed it México – #NailedItMexico

Master Chef México – #MasterChefMexico

Deshecho en Casa – #DeshechoEnCasa

Survivor México – #SurvivorMexico

Exatlón – #Exatlon

ANIMACIÓN FAVORITA

Bob Esponja – #BobEsponja

Los Casagrande – #LosCasagrande

Escandolosos – #Escandalosos

Loud House – #LoudHouse

El Increíble Mundo de Gumball – #Gumball

Grandes Héroes – #GrandesHeroes

Jóvenes Titanes – #JovenesTitanes

Prodigiosa: Las Aventuras de Lady Bug – #LadyBug

PELI FAVORITA

Unidos – #Unidos

A Todos los Chicos de los que me Enamoré 2 – #ATodosLosChicos2

El Stand de los Besos 2 – #ElStandDeLosBesos2

Siente el Ritmo – #SienteElRitmo

Violet y Finch – #VioletYFinch

Doolittle – #Doolittle

Cindy la Regia – #CindyLaRegia

La Liga de los 5 – #LaLigaDeLos5

STYLE FAVORITO

Pam Allier – #PamAllierStyle

Camilo – #CamiloStyle

J Balvin – #JBalvinStyle

Ana Emilia TV – #AnaEmiliaStyle

Pau Zurita – #PauZuritaStyle

Los Rulés – #LosRulesStyle

Pau Tips – #PauTipsStyle

Maia Reficco – #MaiaReficcoStyle

INSPIRACIÓN DEL AÑO

Karen Espinosa Vega – #KarenEspinosaInspiracion

Luisito & Juanpa Zurita con Aislados – #LuisitoYJuanpaInspiracion

Kenia Os – #KeniaOsInspiracion

Rebeca Schurenkamper – #RebacaInspiracion

Lele Pons – #LelePonsInspiracion

Sofía Reyes – #SofiaReyesInspiracion

Jesse y Joy – #JesseYJoyInspiracion

Maria Gabriela de Faria – #TheFariaInspiracion

TIK TOKER FAVORITO

El Rod Contreras – #ElRodContreras

Jean Carlo León (Jashlem) – #JeanCarloLeon

Alex Casas – #AlexCasas

Brianda Deyanara – #BriandaDeyanara

Domelipa – #Domelipa

Xime Ponch – #XimePonch

Fefi Oliveira – #FefiOliveira

Darian Rojas – #DarianRojas

SHIP DEL AÑO

Gisselle Kuri y Carlos Colosio – #GiselleYCarlos

Evaluna y Camilo – #EvalunaYCamilo

Alejandro Speitzer y Ester Expósito – #AlejandroYEster

Nath Campos y Simón Vargas – #NathYSimon

Calle y Poché – #CalleYPoche

Eloisa Os y Emi Vela – #EloisaYEmi

Javier Ramírez y Juan Pablo Jaramillo – #JavierYJuanPablo

Belinda y Nodal – #BelindaYNodal

APUESTA TRENDY BY NICK

Ivanna Pérez – #IvannaPerezTrendy

Caín Guzmán – #CainGuzmanTrendy

Ilika Cruz – #IlikaCruzTrendy

Emi Vela – #EmiVelardeTrendy

La Vecibanda – #LaVecibandaTrendy

El pequeño Logan – #ElPequeñoLoganTrendy

Orson Padilla – #OrsonPadillaTrendy

Fer Vegs – #FerVegsTrendy

YOUTUBER FAVORITO

Dani Hoyos – #DaniHoyos

Los Polinesios – #LosPolinesios

Yolo Aventuras – #YoloAventuras

Mis Pastelitos – #MisPastelitos

Danny Alfaro – #DannyAlfaro

Missa – #Missa

Hey Bala – #HeyBala

SKabeche – #SKabeche

INSTAGRAMMER FAVORITO

Eloisa Os – #EloisaOsIG

Danna Paola – #DannaPaolaIG

Gisselle Kuri – #GisselleKuriIG

Andy Zurita – #AndyZuritaIG

Loreto Peralta – #LoretoPeraltaIG

Little Vale – #LittleValeIG

Andrew Ponch – #AndrewPonchIG

Fede Vigevani – #FedeVigevaniIG

GAMER FAVORITO

Nuvia – #Nuvia

Raptor Gamer – #RaptorGamer

Wereverwero – #Wereverwero

Elded – #Elded

The Donato – #TheDonato

Antrax – #Antrax

German Garmendia – #GermanGarmendia

Fede Lobo – #FedeLobo

LIVE DEL AÑO

Gisselle Kuri y Paco de Miguel "Fragmentados" – #FragmentadosGisselleYPaco

Nick en Casa con Bala – #NickEnCasa

Reik, el concierto – #ConciertoReik

Las chicas quieren, con Evaluna – #LasChicasQuieren

Nick Playlist – #NickPlaylist

Matisse presentando "Viaje" – #ViajeDeMatisse

Pam Allier y Pau Tips cocinando en PamallierFoodie – #PamAllierConPauTips

Danna Paola y Sebastían Yatra presentando "No Bailes Sola" – #DannaYYatraLive

FANDOM FAVORITO

Rushers (Big Time Rush) – #Rushers

ARMY (BTS) – #ARMY

CNCOWNERS (CNCO) – #CNCOWNERS

Directioners (One Direction – 10 años) – #10YearsDirectioners

Cachers (Calle y Poché) – #Cachers

La Tribu (Camilo) – #LaTribu

Balovers (Bala) – #Balovers

Skuad (Skabeche) – #Skuad

HIT LATINO

Camilo – Favorito – #Favorito

Tainy, J Balvin – Agua – #Agua

Danna Paola y Sebastián Yatra- No Bailes Sola – #NoBailesSola

Jesse y Joy – Love (es nuestro idioma) – #LoveEsNuestroIdioma

Sofía Reyes y Piso 21 – Cuando estás tú – #CuandoEstasTu

Morat y Sebastián Yatra – Bajo La Mesa – #BajoLaMesa

Mau y Ricky – Me Enamora – #MeEnamora

Rauw Alejandro – Tattoo (Remix con Camilo) – #TattooRemix

ARTISTA LATINO

Mau y Ricky – #MauYRicky

J Balvin – #JBalvin

Ventino – #Ventino

Camilo – #Camilo

Sebastián Yatra – #SebastianYatra

Maluma – #Maluma

Morat – #Morat

CNCO – #CNCO

ARTISTA MEXICANO FAVORITO

Danna Paola – #DannaPaola

Jesse & Joy – #JesseYJoy

Sofía Reyes – #SofiaReyes

Reik – #Reik

Kurt – #Kurt

Matisse – #Matisse

Bala – #Bala

Paty Cantú – #PatyCantu

HIT MUNDIAL

Don‘t Start Now – Dua Lipa – #DontStartNow

Say So – Doja Cat – #SaySo

What a Man Gotta Do – Jonas Brothers – #WhatAManGottaDo

Blinding lights – The Weeknd – #BlindingLights

Come Together – Now United – #ComeTogether

Yummy – Justin Bieber – #Yummy

Watermelon Sugar – Harry Styles – #WatermelonSugar

On – BTS – #OnBTS

CHALLENGE DEL AÑO

Y2K, bbno$ – Lalala – #LalalaTikTok

Liene – Nanana – #NananaTikTok

I‘m Just a Kid – Simple Plan – #ImJustAKidTikTok

Nursery Jayne – #NurseryJayneTikTok

Playdate – #PlaydateTikTok

American Boy – Simetría Challenge – #AmericanBoyTikTok

Portada de álbum – #PortadaDeAlbumTikTok

Choose Your Character Challenge – #ChooseYourCharacterChallengeTikTok