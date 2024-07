“Las comunidades judías están desapareciendo en América Latina”: Jack Michonik

J.M: Mis padres nacieron en Ucrania. Mi papá llegó en 1910 y mi mamá, en 1920. Los personajes de La Descendencia (que no es una obra autobiográfica) llegan en 1926 a un país que en mi mente es Colombia, aunque en el libro yo no lo diga. Muchos judíos llegaron en esos años, antes de la guerra; abrieron pequeños negocios, trabajaron con tesón y con juicio, y algunos de ellos llegaron a hacer fortunas importantes. Lo que contaron mis padres sobre esa época es quizás lo que relatan muchos abuelos colombianos a sus nietos. Ellos encontraron un país que hoy casi nadie recuerda. En Bogotá las personas andaban con ruanas y alpargatas. La ciudad era muy pequeña, tendría unos 200.000 habitantes. Se vivía la continuación de la colonia y había muchísimas oportunidades de trabajar y progresar, porque el país prácticamente no producía artículos. Había necesidad de muchos bienes. Era una Colombia que yo no alcancé a conocer, y ya tengo más de 80 años.

SEMANA: ¿Cómo se dio entonces esa migración?

J.M: A los judíos les daba lo mismo llegar a Venezuela, a Colombia o a Ecuador. Al final, las circunstancias los hacían resolver por un país o por otro. Muchas veces, los que ya se habían instalado les escribían a sus parientes, quienes buscaban simplemente encontrarse con ellos. En los años treinta, mucho antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, había en Europa un antisemitismo virulento. Los judíos que pudieron salir huyeron a los Estados Unidos o a Latinoamérica, y ese momento histórico es el que yo retrato en La Descendencia.

SEMANA: ¿Qué cambió con la guerra en esa migración?

J.M: Dos cosas fundamentalmente. Por un lado, unos años antes de la guerra, casi todos los países comenzaron a no dar visas ni permisos de entrada, y eso redujo mucho la migración a América Latina. Por el otro, una vez estalló la guerra, y por el tiempo que duró, la inmigración de judíos a Latinoamérica prácticamente se suspendió del todo porque era imposible salir de Europa. Quienes sobrevivieron al holocausto, cuando la guerra terminó, intentaron de nuevo llegar a América. Hubo una ola de inmigración grande entre 1946 y 1950.

“Existe la creencia de que siempre habrá judíos por los miles de años que la comunidad vivió en la diáspora”

SEMANA: La “Colonia” que Fue se ubica justo en ese momento de la posguerra. Usted comienza su relato con una escena muy shakesperiana de amor prohibido entre una joven judía y uno no judío. ¿Por qué?

J.M: Entre los judíos era muy importante que sus hijos se casaran con otros judíos para no perder así su religión. Cuando la sociedad es mayoritariamente no judía, en los matrimonios mixtos, casi siempre los hijos dejan de ser judíos porque se asimilan a la cultura que predomina en el país. En la generación de mis padres había una gran oposición a que los hijos se casaran con no judíos. El libro comienza así porque era la mejor forma de encarrilar la trama de lo que sigue. Esas situaciones de “amores prohibidos” se daban todo el tiempo y causaban intrigas y problemas familiares.

SEMANA: ¿Cómo ve hoy a la comunidad judía en América Latina?

J.M: La comunidad ha cambiado muchísimo. Precisamente, el llamado que quiero hacer con mis dos libros se relaciona con ese cambio. Las comunidades judías están desapareciendo en América Latina. La vieja generación que llegó de Europa hablaba su propio idioma, el yidis (ídish). Además, tenía muchos conocimientos de religión y era muy tradicionalista. Los hijos de esos inmigrantes eran mucho más ignorantes que sus padres en cuestiones de religión y no hablaban el yidis. Se consideraban judíos por una especie de inercia que había en la comunidad. Ahora, la tercera generación prácticamente no sabe cómo ser judía y no le interesa serlo. Los matrimonios entre jóvenes de ascendencia judía y jóvenes cristianos aumentaron considerablemente. Las comunidades hoy son la mitad de grandes de lo que eran a principios de la década de los sesenta. En esa época había unos 12.000 judíos en Colombia, y hoy hay escasamente la mitad. La tesis de mis dos libros es que las comunidades judías de Latinoamérica van a desaparecer porque no tienen un núcleo lo suficientemente grande para mantener vida propia. Se irán diluyendo hasta que desaparezcan del todo.