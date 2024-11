La mala calidad del aire no solo afecta a los humanos. Una investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), indica que la contaminación puede generar graves problemas de salud en especies silvestres como los polinizadores, especialmente las abejas.

El estudio genera preocupación porque se trata de insectos que son clave para la seguridad alimentaria del planeta. Los análisis indican que las abejas que habitan en áreas muy contaminadas no solo realizan un menor número de visitas a las flores, sino que también evidencian cambios en el ritmo cardiaco, la cuenta celular en la sangre y la expresión de los genes que codifican para estrés, inmunidad y metabolismo.

De esta forma, científicos del Centro Nacional de Ciencias Biológicas de Bangalore, en India, comprobaron que la mala calidad del aire podría ser devastadora para los organismos que son clave para la supervivencia humana, como es el caso de la abeja melífera.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), nueve de las diez ciudades del mundo con mayor nivel de contaminación se encuentran en este país asiático.

La Apis dorsata, o abeja melífera asiática gigante, no solo es una residente común de las ciudades indias, sino que también contribuye de manera importante con la seguridad alimentaria y los ecosistemas de esta nación. Este insecto produce más del 80 por ciento de la miel en India y poliniza más de 687 plantas solo en el estado de Karnataka. El tema toma mayores dimensiones si se tiene en cuenta que este país es el mayor productor de frutas del mundo y el segundo en hortalizas.

"El 75 por ciento de nuestras especies de cultivos de alimentos dependen, en cierta medida, de los animales, principalmente insectos, para su producción”, señaló el artículo.

Muerte por mala calidad del aire

El investigador Shannon Olsson, junto con Geetha Thimmegowda y sus colegas estudiaron durante cuatro años más de 1.800 abejas silvestres y encontraron que las Apis dorsata que habitan en las áreas más contaminadas de Bangalore mostraban comportamientos diferentes. La investigación les mostró que más del 80 por ciento de las abejas recolectadas en sitios con contaminación moderada o alta morían en un lapso de 24 horas.