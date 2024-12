Jesús Santrich se fue para no volver. Esa es la conclusión de esta jornada en la que faltó a su cita judicial ante la Corte Suprema de Justicia lo cual derivó en que los magistrados de la nueva Sala de Instrucción citaron a sala extraordinaria y decidieron librar orden de captura contra el polémico guerrillero quien debía rendir indagatoria dentro de un proceso en su contra por presunto narcotráfico. Con esta determinación Santrich queda jugado, una vez más, como un fugitivo de la justicia y todo indica que su compromiso con el acuerdo de paz no será más que una promesa incumplida.

Con su decisión la corte lanza un mensaje fuerte que llevado al terreno de la práctica ofrece pocas posibilidades de concretarse. Para nadie es un secreto que Santrich se oculta en algún punto del lado venezolano de la frontera y muy seguramente junto a su compañero de armas Iván Márquez. Así que para materializar su detención Colombia no contará con el régimen de Nicolás Maduro. Pero al margen de esas consideraciones políticas, la orden de captura emitida por los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema incluye también la activación de una circular roja en la Interpol, para buscar que la persecución contra Santrich se libre dentro y fuera del país.

Los magistrados concluyeron que la realidad procesal con la ausencia de Santrich se modificó sustancialmente, por cuenta de que Hernandez Solarte no solo se abstuvo de concurrir a la diligencia de indagatoria a la que había sido oportunamente citado, sino que además lo hizo sin justificación alguna, y según lo indicado por sus defensores, sin que se conozca su actual paradero. La corte consideró que los múltiples anuncios hechos por Santrich sobre que comparecería ante las autoridades para rendir explicaciones y defender su inocencia, solo fueron artificios encaminados a dilatar.

"Tal como es de conocimiento a nivel nacional e internacional, el procesodo Seuxis Paucias Hernández Solarte ha mostrado desprecio para con esta administración de justicia y rechazo la orden institucional colombiano. Se conoce públicamente por pronunciamiento de la Unidad Nacional de Protección UNP, que abandonó su esquema de seguridad desconociéndose su paradero y es evidente que no ha comparecido a la presente diligencia previa oportuna citación que se le hiciere", argumentó la Procuraduría en la comunicación que le remitió este martes a la Corte solicitando que se ordenara la captura de Santrich.

El ministerio Público le señala a los magistrados que si bien estos, semanas atrás, consideraron "que no se vislumbraba necesaria, proporcional y razonable la captura de Hernández Solarte, para fines de indagatoria", ahora, ante la evidente ausesencia del procesado se insiste para que la corte "se sirva ordenar de manera pronta orden de captura en su contra".

En la mañana de este martes los abogados de Santrich se reunieron con el magistrado Francisco Farfán, instructor del expediente, por cerca de media hora. Dijeron que desconocían su paradero y solicitaron reprogramar la diligencia aduciendo que las razones de seguridad tendrían relación con la no comparecencia de su cliente. Eduardo Matys, uno de los abogados del desaparecido Representante a la Cámara del partido Farc, sostuvo que si bien la Corte Suprema ha brindado garantías “desde el Ejecutivo, en cabeza de Iván Duque, se ha dado un linchamiento contra él”. Y agregó: “Probablemente Santrich está atemorizado y por eso no compareció, pero lo decimos especulando porque no hemos tenido comunicación”.

A su turno, por parte del gobierno replicó Emilio Archila, Alto Consejero para la reincorporación, quien aseguró que a Santrich todos los estamentos del Estado le han brindado garantías. "No hay ninguna persecución. Si algo ha dejado claro este episodio es la fuerte confianza del Presidente Duque por las instituciones del Estado, el respeto absoluto por las decisiones de los jueces. El gobierno tiene opiniones pero ha sido transparente y no ha interferido con la Justicia. Es evidente que Santrich no atendió a su obligación de atender el llamado de la justicia", aseguró.

El funcionario señaló además que espera que en el Congreso se inicie el proceso para decretar la silla vacia, es decir, el pérdida de la curul que ocupaba Santrich a nombre del partido Farc. Así mismo, llamó la atención para que la JEP actue con prontitud. "Él tiene una citación allí y si no concurre debe iniciarse un proceso por incumplimiento. Que definitivamente la JEP nos de el ejemplo de sacarlo". Archila señaló que con la orden de captura los organismos del gobierno y las autoridades judiciales quedan plenamente habilitados para iniciar su persecución.

