Poco se sabe de la fiesta, y hasta Manga publicó un video para pedir rectificación a los medios locales asegurando que él estaba en Barranquilla. Entonces una versión más inverosímil corrió por los pueblos del Urabá: que los cantantes no eran los originales, sino las copias, sus imitadores de Yo me llamo, el famoso reality de Caracol Televisión . Pero el alcalde del municipio, Andrés Felipe Maturana, se sostiene en que los cantantes sí estuvieron en Turbo y llevó el caso a la Justicia. “El fin de semana pasado teníamos un toque de queda y ley seca. Los artistas llegaron pasando todos los controles con documentos falsos, argumentando que venían a unos temas de agricultura y ganadería”, dijo. Agregó que su verdadero propósito era hacer un concierto clandestino.

En Urabá causó escándalo una fiesta clandestina en la que habrían participado dos famosos cantantes vallenatos.

La realidad es más compleja, el encierro parece antinatural y en la otra cara de la moneda los bares y discotecas están al borde de la quiebra. En Colombia hay 50.000 establecimientos registrados formalmente, y Camilo Ospina, presidente de Asobares, calcula que unos 11.000 podrían cerrar definitivamente. No llegaron a un acuerdo con los propietarios de los locales y no pueden mantener los gastos fijos.

En Santander no pueden dejar los paseos de olla, y la Policía ha reportado hasta asonadas en zona rural.

El presidente Iván Duque ha sido enfático en que la vida social no se reactivará pronto, lo que deja en el limbo a los establecimientos. El alcalde de Neiva propuso abrir bares y discotecas guardando una distancia de dos metros entre cada mesa, sin pista de baile. “Nuestro capítulo en el Huila ha trabajado con la Alcaldía, pero hablar ahora de baile y discoteca no es nuestra prioridad, eso podría ser pero más adelante, la apertura debe ser gradual… las fiestas clandestinas demuestran que hay mucha gente que está saltándose el confinamiento. Nosotros vamos a controlar, porque vamos a tener a las secretarías de salud encima, y la inspección, vigilancia y control que normalmente ya tiene nuestra actividad”, dijo el presidente de Asobares.

Las fiestas clandestinas han demostrado que las sanciones son insuficientes, las autoridades no dan abasto y los alcaldes ya no saben qué más decir o hacer para controlar a sus ciudadanos mientras el virus campea por las calles. La mano dura no funcionará si no hay conciencia social y autocuidado.