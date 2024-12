La fiebre tecnológica del crédito nos invade

En la “comunista China” por ejemplo, el nivel de endeudamiento de las familias ha crecido de manera consistente y alarmante durante los últimos años. Según el informe del “The People’s Bank of China”, el crecimiento de los préstamos de consumo a corto plazo aumentó de 19,9% interanual a principios de 2017 a 40,9% en octubre de ese mismo año.

Esto ocurre no necesariamente porque la economía está creciendo y la capacidad adquisitiva de las familias está aumentando. De hecho, en el caso chino, tal y como lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, la economía se está desacelerando.

Desde hace unos años he venido señalando que esto es consecuencia directa de lo que llamo “La fiebre tecnológica del crédito”, impulsada fundamentalmente por el muy fácil acceso al crédito de una variedad de plataformas bancarias, empresas de fintech, prestamistas uno a uno (peer to peer), crowfunding, además de otros canales que no están regulados.