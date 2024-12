Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, no es un ilegal paramilitar. Tampoco es un narcotraficante confeso. Son acusaciones sin fundamento hechas por autoridades colombianas y estadounidenses. Lo dice su hijo Jorge Rodrigo Tovar, hoy recién designado director del equipo de víctimas del Ministerio del Interior. En tuit de julio de 2017, dijo: “Mi papá, prisionero político en Estados Unidos, lleva 9 años preso en ese país y no le han mostrado una sola prueba en su contra”.

De los jefes paramilitares, Jorge 40 se destaca por su silencio y por defender lo indefendible. No es un ejemplo de confesión; con él no hay contrición. En su opinión, actuó correctamente y fue el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez que lo traicionó al extraditarlo.

Es difícil pensar que el nombramiento de su hijo en el Ministerio del Interior sea un mensaje de paz. Se equivoca, de manera grande, la ministra Alicia Arango. “Es increíble que no seamos capaces de darle oportunidad a quien no ha cometido delitos. El día que él no cumpla o cometa algún delito se tiene que ir. Pero mientras tanto no se va a ir, porque él no tiene ningún problema con la justicia, por un lado, y, por el otro, porque cumple con sus funciones a cabalidad. Es una persona absolutamente abierta a todos los escenarios de reconciliación en este país”, expresó la ministra Arango.

“Tampoco tiene la culpa que su papá se hubiera equivocado –dijo Arango–. El tema no es porque sea Jorge Tovar, la cosa es porque son inocentes, que no tienen por qué llevar durante toda su vida una carga que no le pertenece”.