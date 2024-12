La piratería en WhatsApp de prensa escrita y otras notas de enfoque

La piratería en WhatsApp de prensa escrita

En las últimas semanas se ha masificado el envío de revistas y periódicos en formato digital por WhatsApp, lo que constituye una infracción a la propiedad intelectual y lesiona la sostenibilidad económica de los medios impresos. Ante el incremento de este fenómeno, Asomedios advierte que WhatsApp “no está autorizado por estas empresas” para difundir sus publicaciones, y llama “ la atención del público en general para que no use, reproduzca o distribuya las versiones irregulares de revistas y periódicos. Y acudan a estos medios solo por las páginas y redes sociales verificadas ”.

Telenovelas afectadas por coronavirus: no habría estrenos hasta 2021

Rubén Sierra: adiós a un gran filósofo

En algún momento Rubén Sierra dijo: “ Tengo libros en una abundancia innecesaria, los compro para mi trabajo o solo por curiosidad ”. Esa frase resume la vida de este filósofo caldense que murió el 28 de junio a los 82 años. Fue un incansable lector y escritor que como profesor defendió la cultura escrita y la responsabilidad social del intelectual. Esa sensibilidad lo llevó a dirigir en la década de los ochenta la Biblioteca Nacional. Como pocos, se atrevió a criticar el ambiente académico del país. A sus estudiantes de las universidades Nacional, de Caldas, del Valle y de los Andes constantemente les decía que los intelectuales colombianos no estaban preparados para la controversia, que la filosofía hecha en Colombia no analizaba los problemas del país y que la historia era fundamental para hacer análisis filosóficos. Con su muerte llega a su fin una generación de filósofos, entre los que se encuentran Nicolás Gómez Dávila y Rafael Gutiérrez Girardot , que a lo largo del siglo XX crearon la modernidad en la filosofía colombiana.

“Cuando todo esto termine...

“Colombia está llena de fosas con gente que no pudo ser despedida”

Y o sí creo que la generosidad va a seguir recobrando su prestigio. Sé, por supuesto, porque no voy por ahí silbando con pajaritos azules en los hombros, que los políticos y los poderosos y los matones rancios a la Trump no solo van a patalear, a escriturarse el mundo, a recrudecer sus acciones como se ha visto en estos días de violencia colombiana –los emperadores desnudos de antes, que ahora responden “y qué” cuando les señalan su desnudez, van a seguir después–, pero creo seriamente que el desmadre que empezó el pasado bisiesto va a irse encauzando por los lados de un mundo menos brutal, menos devastador.

Uno no lo cree del todo porque tiene un pie en el siglo XX, pero poco a poco los hijos de todas las casas, que ven el bipartidismo o el catolicismo sombrío o el colonialismo como vestigios del pasado, no están acusando recibo de la vida como una experiencia a la que se viene a aniquilar, a prevalecer. ¿Y si no? Mejor vivir pensando que sí.