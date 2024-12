Lo primero que tenemos que tener claro es que los Estados Unidos no toma esas decisiones a la ligera, seguramente tiene suficientes argumentos y pruebas para hacerlo, cada quien define a quien quiere dejar entrar a su casa y a quien no. Ideológicamente tiene todo el sentido hacerlo, no es lógico querer entrar y pasar vacaciones en un país con el cual no se comparten los principios económicos ni de gobierno.

Los periodistas y lideres de opinión que consideran que este desvisado es una burda intervención en asuntos internos de Colombia en su mayoría tienen un doble rasero porque solamente lo piensan así cuando les conviene, nunca levantaron la mano durante el proceso de La Habana preocupados porque países intervinieran directamente en la negociación presionando indebidamente sin tener conocimiento de la realidad y menos que un connotado líder del partido comunista español prácticamente redactara el acuerdo.

Todo esto me hace recordar una canción que dice “Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos” porque eso es lo que está pasando, el Gobierno Trump ha declarado una lucha frontal contra el narcotráfico, los cultivos ilícitos, el terrorismo y la pandemia del socialismo, cualquier persona que con sus actos termine ayudando a que estos flagelos perduren serán sus enemigos, a falta de justicia en Colombia bien vale esta sanción social para estos personajes con algo que les duela.

Existen muchos sitios para vacacionar ideológicamente más afines que los Estados Unidos, paraísos como Nicaragua, Bolivia, Venezuela o Cuba esperan a todos los despojados de visa y a sus familias para que conozcan la gran calidad de vida y el gran desarrollo que han tenido estos países.

Definitivamente cada día se hace más evidente una verdadera reforma a la justicia en el país, no puede ser que a pesar de la cantidad de recursos que se giran anualmente para su funcionamiento siga existiendo tal impunidad y que los pocos fallos que se generen dejen tantas dudas, me atrevo a decir que en un porcentaje grande las cortes han venido permeándose por el narcotráfico y de grupos de extrema izquierda que han minado su credibilidad.

Yo personalmente considero conveniente que existan manifestaciones en contra de actuaciones que dejan mucho que desear, si nosotros como sociedad no tenemos cómo decirle a nuestros líderes que lo están haciendo incorrectamente, es bueno que los que lo pueden hacer lo hagan, la visa americana no es la panacea ni la última coca cola del desierto pero sí es una especie de descertificación moral que los debe preocupar sobremanera.

Si estamos de acuerdo con la persecución que Estados Unidos hace a los aliados del régimen de Maduro, congelándoles las cuentas y no permitiendo su ingreso al país, por qué no lo estamos acá, seguramente este desvisado continuará mientras sigan patrocinando lo que no deben y poniéndose del lado incorrecto de la historia.