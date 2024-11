Lanzan salvavidas digital para segundo aviario más grande de América

Desde 17 de marzo, tras el cierre temporal del lugar debido a la pandemia del coronavirus, ya no se cuenta con el dinero aportado por los visitantes, único recurso económico que le ingresa al aviario para poder comprar los alimentos y medicamentos de las aves y pagar los servicios públicos y el sueldo de los 22 trabajadores.

“El Ministerio de Vivienda les otorgó un beneficio a los zoológicos, acuarios y aviarios para que difieran el pago de la factura del acueducto, pero como nosotros no contamos con ese servicio, no nos vemos beneficiados ”.

Por ahora, el dolor de cabeza más grande para el aviario es el pago de servicios públicos. Según Bayter, como el lugar no cuenta con servicio de acueducto, el agua potable es comprada en carrotanques, una situación que le ha impedido recibir ayudas por parte del Gobierno nacional.

“Pero ese ahorro está ad portas de llegar a su fin. Estamos con una alta incertidumbre porque no sabemos hasta cuándo durará la cuarentena. Todos los recursos los hemos destinado en la manutención de los animales , las mejoras de la infraestructura del aviario, los sueldos y el pago de recibos”, anotó la directora del aviario.

Pero la directora del aviario no se ha quedado de brazos cruzados. “ Hemos enviado varias cartas a empresas y entidades de Cartagena para buscar ayuda. Ya recibimos alimentos y agua potable por parte de la Gobernación de Bolívar y Cardique se comprometió a ayudarnos con la manutención. Los ahorros que tenemos solo nos alcanzarán para este mes y no tenemos claro cuándo volveremos a abrir”.

A pesar que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha movido la campaña #NoEstánSolos, que busca canalizar recursos económicos y alimentos para el mantenimiento de los zoológicos del país, esas ayudas ciudadanas aún no han llegado al Aviario Nacional de Colombia.



La imagén de la campaña digital del aviario nacional busca obtener ayudas para el sostenimiento de las aves y el personal que trabaja cuidando a estos animales. Foto: Aviario Nacional

La ciudadanía puede hacer sus aportes económicos a la cuenta de ahorros 0571-0008-8905 de Davivienda, con el Nit 900.134.817-0, o comunicándose con la directora del aviario al correo d.general@aviarionacional.co. "Estaremos compartiendo toda la información de nuestra campaña de donación a través de nuestras redes sociales", informó la entidad.

Adicionalmente, la posible reapertura de algunos sitios en el país, le ha dado una luz de esperanza al aviario. “Tenemos como punto a favor que estamos ubicados al aire libre y no contamos con zonas demasiado cubiertas o cerradas, lo que nos beneficia para el pronto ingreso de visitantes. Pero no sabemos cuándo pueda llegar a pasar y los gastos fijos no dan espera”, dijo la directora.

Cuando haya luz verde para el regreso controlado de los visitantes, el aviario tiene contemplado crear una campaña de turismo regional para que la gente de la zona Caribe los visite. “Pero eso tomará tiempo, al igual que el regreso de los turistas extranjeros”.