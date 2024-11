Las 6 lecciones empresariales de Nintendo

Nintendo creó nuevos juegos, como Donkey Kong Jr, The Legend of Zelda y Super Mario Bros, siendo este último el más exitoso. También lanzaron consolas para jugar en casa y consolas portátiles, como el Game Boy.

En cualquier momento del proceso para "encontrar su camino", la empresa podría haber tirado la toalla, pero no lo hizo. Eligieron no dejar que sus errores los definieran y salieron ganadores.

De hecho, antes de dedicarse a los juegos electrónicos, la compañía no tenía clara la línea de negocios en la que quería trabajar y uno de sus errores fue entrar al mercado de los moteles, lo cual duró muy poco.

Si bien hoy Nintendo es una compañía reconocida a nivel mundial, no siempre fue así. El proceso de creación de una marca y de un producto, y más cuando se está innovando en el mercado, no es sencillo. Muchas veces se cometen errores, pero de ellos se aprende para sacar un mejor producto.

A pesar del éxito que tuvo la venta de cartas en japón a principios del siglo XX, lo cierto es que si la compañía no hubiera mirado hacia el futuro, hubiera quedado obsoleta.

La tecnología puede llevarlo a nuevas opciones como individuo y como empresa si no permite que el cambio lo intimide.

Hoy, entre otras cosas, está en auge la inteligencia artificial. De esta innovación podría surgir un miedo natural a la tecnología, pero no permita que suceda.

Hasta la década de 1970, Nintendo se mantuvo en negocios muy tradicionales. Eran prácticamente indistinguibles de su competencia. No fue hasta que aprendieron a adoptar la tecnología que pudieron liberarse de la manada y forjar su propia identidad.

No le tenga miedo de la tecnología

Recicle ideas

Puede que en el pasado una idea no haya funcionado, tal vez porque el mercado no estaba preparado para dicho cambio, o porque el modelo no estaba lo suficientemente desarrollado. Sin embargo, esa idea la puede perfeccionar y utilizar más adelante.

Nintendo se caracteriza por haber reciclado varias ideas que no funcionaron en el pasado, pero que después los salvaron de momentos de crisis empresariales.

Tómese su tiempo

Es importante que desarrolle completamente su producto o servicio antes de que salga al mercado. Debe ser perfecto.

“Un videojuego retrasado puede ser bueno, pero uno hecho deprisa siempre es malo” señaló Shigeru Miyamoto sobre la última actualización de Zelda.