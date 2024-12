A Célico Gómez, fundador de la librería Merlín en Bogotá, no le gusta dar entrevistas y esta no es la excepción. “Usted pase, mire lo que quiera y escriba lo que quiera, pero no doy entrevistas. ¿Para qué? ¿Para escuchar la repetidera de los periodistas?”, dijo a SEMANA por teléfono. Tampoco permitió que le hicieran retratos. Quizá para él no hace falta contar que la situación de los libreros en medio de la cuarentena también ha sido difícil, en especial la de los independientes. Igual, siempre lo ha sido, incluso antes del coronavirus.

Es una pena que Célico no dé entrevistas porque hay mucho en esta librería que da curiosidad. Entonces toca suponer. Imaginar. Describir. El nombre de la librería, Merlín, debe ser en honor al mago del siglo XII. Eso dicen algunos artículos de medios colombianos, además en el local hay varias figuras que representan al nigromante capaz de ver el pasado y el futuro. Al fiel consejero del rey Arturo. A esa especie de profeta salvaje, criado en los bosques, al margen de la sociedad. Esta librería, fundada en 2001, con más de 200.000 títulos, tiene mucho de ese espíritu.

La entrada al lugar de hecho es un truco. Quien se queda afuera solo verá un pequeño espacio con libros de texto para universidades, en especial de derecho y psicología. Pero quien se atreve a entrar descubre que la librería es inmensa. En el segundo piso, los retratos de algunos autores colombianos como Guillermo Valencia, Rufino Cuervo, Ángel María Céspedes, Ismael Enrique Arciniegas, Rafael Pombo y José Asunción Silva conducen un pasillo directo a varias salas de libros. El que lo cruza se enfrenta al encantamiento. A la sensación de estar perdido en millones de universos que caben en cuatro pisos y a la desdicha de poder elegir apenas algunos.

El ruido de la ciudad desaparece. El silencio solo se rompe por los crujidos de la madera o de la voz de Célico. De vez en cuando se convierte en un guía para los que no encuentran lo que buscan.

Merlín es el lugar perfecto para comprar esos libros que no se consiguen en ningún lado. Pero también se puede recorrer como un museo, con la ventaja de que es posible tocar todos los objetos.

“Puedo venir a leer”, pregunta un joven. “A leer no porque no es una biblioteca. Puede venir a chequear y a buscar todo lo que quiera”, dice el librero. Pero la gente sí va (o iba) a leer. Hay varias sillas, butacas y sofás que muchos solían usar para sumergirse en los libros.

“Lo que me gusta de este lugar es que Célico no interrumpe ni vigila. Lo único que nos pide es que dejemos las maletas a la entrada y después cada cual puede andar como Pedro por su casa. Además de comprar libros, también está la posibilidad de vender algunos o intercambiarlos. Eso la hace atractiva”, dice un hombre en la sección de novela estadounidense. En la sección de literatura latinoamericana hay un joven con tapabocas rojo leyendo algo de J.M. Coetzee. “Siento que no me ha gustado pero me tiene acorralado ya voy 20 páginas”, asegura.

