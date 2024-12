Cuando usted inicia la universidad empieza a vivir una etapa de cierta independencia en la que tiene el control de su tiempo, de sus comportamientos y del dinero, aún si vive con sus padres o si ya vive solo. Al inicio puede no ser nada sencillo, porque implica ser consciente de una serie de responsabilidades que antes no tenía y que, si se gasta lo que no tiene, puede tener unas consecuencias determinadas.

Quizá la situación se hace más evidente cuando usted termina sus estudios o cuando, definitivamente, vive solo. Es allí cuando realmente empieza un periodo de madurez financiera y de valoración del dinero: sabe que tiene que manejar un presupuesto, que no todo se lo puede gastar en “gustos” y que si no paga los recibos a tiempo, tendrá unos costos mucho más altos.

Pero a la vez, entre la correcta administración del dinero, también empieza a entender la importancia del ahorro como una forma adecuada para evitar las deudas y hacer realidad sus propósitos personales: que es un camino difícil, que requiere sacrificios y que hay que ingeniárselas para lograrlo.

Ahora, si a esos dos ingredientes le suma una tercera lección, desde una temprana edad, puede que su vida financiera sea muy exitosa. Se trata de la inversión, un concepto que los colombianos pueden no tener muy claro ni cómo es ni cómo funciona, pero que, de adoptarlo y asumirlo, puede cambiar la realidad de cualquier persona.

La inversión es la posibilidad de generar dinero bajo sus propias reglas y condiciones, según su estilo de vida y aprovechando los ahorros o dineros extra para hacer que rindan más en un futuro. Es también una forma de hacer que su dinero no pierda valor por el efecto de la inflación.

Pero hay mucho más allá a partir de esta leve definición. En Colombia las personas se quejan por la baja rentabilidad que se ofrece cuando se trata de invertir, pero tampoco hay interés por buscar medios distintos para hacerlo, ni de comprender la coyuntura económica que puede vivir un país y el efecto de eso, en las inversiones.

Así, más allá que una cantaleta, lo que queremos decirle es que es importante que usted se convierta en una persona que entiende lo básico de las inversiones y que, si es joven, puede hacer un muy buen provecho de esos conocimientos, para construir un futuro mucho más estable económicamente.

Con esto, Investopedia hace las siguientes recomendaciones para que pueda aprender más al respecto:

"Padre Rico, Padre Pobre" (2000) de Robert Kiyosaki

Quizá es uno de los textos más típicos cuando se trata de empezar a sumergirse en este mundo. Muchos expertos sugieren que es una lectura obligatoria, en la que puede tenerse una mejor percepción de cómo los distintos estratos sociales generan dinero y, a la vez, comprender las lecciones para aprender de los “ricos”.

Los bancos, el presupuesto, los créditos y el tener dinero disponible, son conceptos que se hacen mucho más comprensibles bajo la perspectiva que ofrece el autor.

"Los Ensayos de Warren Buffett: lecciones para América Corporativa" (1997) por Warren Buffett

Buffett, una de las tres personas más ricas del mundo, siempre ha tenido la total disponibilidad de compartir su experiencia y sus consejos para las personas más jóvenes. En este texto ofrece distintas perspectivas y análisis sobre varios temas corporativos y de inversión, con lo que es posible empezar a desarrollar una mentalidad mucho más abierta en relación con el dinero, la gestión de la empresa y todo aquello que implica que algo tenga valor.

Aunque puede ser un texto un poco más empresarial, si usted lo compara en el mundo con una persona común y corriente puede comprender por qué sucede lo que sucede con el dinero, cómo buscar las oportunidades adecuadas y qué hacer para crecer profesional y financieramente.

"Beating the street" (1994) de Peter Lynch

Aunque es un libro que solamente se puede conseguir en inglés, hasta el momento, es de esos textos que manejan un lenguaje sencillo cuando se trata de hablar de cómo hacer inversiones. Su autor ha sido considerado como uno de los mejores administradores de inversión y en el libro relata el recorrido de su carrera y las distintas decisiones que tomó para crecer en ella, haciendo de la rentabilidad del dinero, uno de sus principales éxitos.

Aquí también puede comprender cómo funcionan los activos y cuándo decidir si es hora de comprar para apostarle al crecimiento de su dinero.

"El Inversor Inteligente" (1949) por Benjamin Graham



El autor ha sido considerado como una de las más grandes influencias cuando se trata de temas de inversión, pues Graham se convirtió en una inspiración para muchos en el siglo XX. En el texto se explica su filosofía de “invertir en valor”, donde enseña las estrategias, ayuda a reconocer los errores y describe cómo desarrollar planes para hacer que su dinero genere una rentabilidad.

Incluso, el mismo Warren Buffett dice que es uno de los mejores libros en el tema y se trata en una guía para actuar, para las personas que quieren sumergirse en este mundo.