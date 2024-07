Estos libros pueden ayudarle si está con la idea de emprender

Son muchas las personas que tienen el deseo e interés de emprender y poner a producir una idea de negocio. Esta no es una tarea fácil, pero es una alternativa no solo para generar empleo sino una forma de contribuir al desarrollo económico del país. Tener una buena actitud para llevar a cabo su proyecto, prepararse para enfrentar obstáculos, asumir riesgos económicos y saber hacerle frente a la competencia con innovación y mucha paciencia, son aspectos que debe tener en cuenta quien decide apostarle al emprendimiento. Por esta razón, capacitarse y tratar de entender cómo funciona este mundo no está demás y estos libros podrán ayudarles a quienes persiguen el objetivo de montar su empresa, para ser sus propios jefes, desarrollando sus ideas de negocios. Con estas lecturas podrán despejar dudas e incluso tomar consejos para cumplir sus sueños empresariales.

Los sueños de un emprendedor- Javier Ramos

Analiza cómo un emprendedor debe aprender a valorar sus capacidades y a desarrollar un carácter fuerte ante los fracasos y victorias; pues los dos se presentarán en el camino. El autor quiere demostrar que la vida es para vivirla y no para sobrevivirla. Su idea es que las personas se arriesguen por todo lo que desean, que se adentren en lo desconocido y, sobre todo, que se atrevan a soñar y a lograr lo que siempre han querido.

Dream team virtual- Peter Ivanov

La transformación digital ha cambiado las prácticas laborales. La mayoría de los emprendedores, y la gente que conforma sus equipos, trabajan a distancia. ¿Cómo lograr que realmente sean exitosos y productivos? Dream Team Virtual brinda información sobre cómo seleccionar a los expertos calificados, qué plataformas virtuales utilizar, cómo estructurar y apoyar al equipo y también cómo detectar y resolver los problemas que se presentan en una organización de este tipo.

El libro negro del emprendedor- Fernando Trías

Es claro que emprender no es un reto fácil, por eso el autor invita a hacer una reflexión antes de iniciar un emprendimiento. En esta valoración debe evaluar el carácter del emprendedor, su situación familiar, posibles socios, la idea de negocio y la gestión del crecimiento. También analiza los factores del fracaso y define algunas características que deben tener los emprendedores, como motivación y talento y capacidad de reacción ante los imprevistos.

Nunca te pares- Phil Knight

El director general de Nike cuenta la auténtica historia detrás de la empresa que fundó en 1962. Relata los riesgos asumidos, los reveses sufridos y los incipientes éxitos, pero sobre todo la relación con sus primeros colaboradores y empleados, un grupo de inconformistas y luchadores que acabaron sintiéndose como hermanos, animados por la fuerza de un objetivo común.

El pequeño libro para pensar en grande -Richard Newton

Sugiere y analiza el verdadero enfoque que debe tener un emprendedor. Se trata de una lectura ideal para quienes tienen la curiosidad e intención por emprender, pero no se atreven a realizar los sacrificios necesarios para llevar adelante sus ideas y proyectos. El autor plantea que, si alguien quiere progresar, debe ser una persona ambiciosa, superar los límites y pensar en grande.