El trabajo hoy, no es lo mismo que era hace unos 30 años. Las dinámicas del mercado se han transformado y esto ha exigido un cambio en la forma en que planeamos y hacemos las cosas. Como consecuencia, se ha agrandado la brecha entre lo que los empleadores buscan y lo que ofrece el mercado, pues muchos no cuentan con herramientas para afrontar los retos actuales.

Si bien es cierto que el saber técnico es vital para afrontar los retos propios de cada disciplina, muchas organizaciones se han dado cuenta de que este tipo de conocimiento se puede subsanar con capacitaciones. Sin embargo, las habilidades blandas requieren de práctica constante, generación de hábitos y cambios de mentalidad, que exigen un tiempo y dedicación que pocas empresas pueden darse el lujo de financiar.

Para ser un buen profesional hoy, es necesario tener la capacidad para trabajar en equipo, pensamiento crítico, capacidad de iniciativa, y de toma de decisiones, entre otros. Estas habilidades podrían considerarse como básicas, pues son necesarias más no suficientes para diferenciarse. Sin embargo, si se busca un plus, hay que visualizar el futuro y pensar en necesidades que aun pueden no haberse identificado.

Anualmente, Bloomberg realiza un análisis sobre las habilidades blandas más deseadas por los empleadores y sobre la brecha que hay frente a la oferta existente. En los últimos tres años, los resultados del estudio han sido consistentes y han demostrado que si bien se ha realizado un gran esfuerzo desde la educación por desarrollar habilidades cuantitativas, mentalidad global, emprendimiento, toma de riesgos y toma de decisiones; estas habilidades no son realmente deseadas y buscadas por los empleadores de hoy. Particularmente porque existe un temor frente a la falta de compromiso que viene de la mano de estas habilidades, especialmente en la generación de los millenials. Por su parte, se ha determinado que la comunicación, el pensamiento estratégico, el liderazgo y la solución creativa de problemas son las habilidades más demandadas en los ejecutivos de hoy. Sin embargo, es la solución creativa de problemas la que más escasea, y por tanto representa un reto que tanto la educación como las áreas de Talento Humano deben empezar a considerar con mayor determinación. ¿Hasta que punto estamos trabajando para desarrollar esta habilidad de manera deliberada?

Esta idea es sustentada por el reporte del empleado del futuro que realizó recientemente General Electric. En este, se plantea que el candidato ideal debe tener habilidades como la creatividad, el emprendimiento, la solución de problemas y la tolerancia a la ambigüedad, además de no tener miedo para cuestionar el status quo y estar dispuesto a trabajar de forma colaborativa.

Pero el reto no solo es para el candidato que espera encontrar un trabajo que le permita poner sus talentos en uso y llevar una vida satisfactoria; este es también un cuestionamiento profundo para las organizaciones, porque una cosa es pedir y otra dejar hacer. Si su organización busca personas con perfiles que puedan contribuir con el desarrollo de soluciones innovadoras, debe convertirse en un espacio que modele la flexibilidad, colaboración y dinamismo propicio para el correcto uso de dichas habilidades. ¿Hasta que punto está su empesa dispuesta a ceder?