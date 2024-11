“Es un trabajo articulado con la Fiscalía y venimos certificando esos contratos que buscan atender las fases en la comunidad sobre el coronavirus. Nuestros equipos no han parado y estamos revisando los sobrecostos porque hay latas de atún a casi 20.000 pesos”.

“Le hemos demostrado al país que las funciones preventivas sí funcionan, no estamos llegando meses después sino que estamos en tiempo real y por eso atacaremos los posibles focos de corrupción muy rápido”.

Frente al escándalo de la plataforma de ingreso solidario, Córdoba manifestó que la próxima semana les tendrá noticias a los colombianos sobre este caso pero que en este momento no se puede hablar de corrupción. No obstante, explicó que si alguien recibió dinero y no era un directo beneficiario ese dinero se recuperará.