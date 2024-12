Los debates en torno al fiscal Francisco Barbosa

Pero su cercanía con la administración Duque no ha sido el único cuestionamiento. Se han presentado otros debates por su actuación. La primera fue la captura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Para muchos era injustificada y no había necesidad de tal captura para garantizar el desarrollo del proceso de investigación. Su captura se ordenó 15 años después de los supuestos hechos y en plena crisis de la pandemia. En segundo lugar, la polémica por la ida a mercar de la alcaldesa de Bogotá y su pareja. Esto, en el mejor de los casos, ameritaría una investigación diciplinaria, pero no penal. De hecho, la Corte Suprema, días después, rechazó investigar a la senadora Angélica Lozano por dichos hechos. Lo tercero que se le criticó fue el supuesto audio donde el Ñeñe se refería a Gustavo Petro. Al final, en entrevista con Vicky Davila, el fiscal manifestó: “Aquí no hay investigaciones contra Gustavo Petro”.