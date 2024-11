"Los mayores no somos unos muebles viejos, ni unos inútiles": Robledo a Duque

Para el senador Robledo, de 70 años, no se debería obligar a las personas de mayor edad a quedarse en sus casas mientras que los demás sí pueden salir. Además, el congresista señaló que Iván Duque los trata de forma despectiva al decirles “abuelitos”.

“Es una medida discriminatoria porque dice que las personas mayores de 70 se tienen que confinar. También decir ‘los abuelitos‘ es una forma peyorativa y discriminatoria”, expresó.

“Resulta totalmente retorcida y es darnos un trato de mueble viejo o de jarrón chino, no es democrático. Me irrita que nos den trato de mueble viejo”, dijo Robledo por la manera en la que el presidente se refiere a ellos en sus alocuciones.

“Los de más de 70 años los hacen aparecer con un bastón. El doctor Duque se siente el más querido con los abuelitos, pero no nos pueden tratar como si fuéramos niños de cinco años”, explicó el congresista.

El senador también manifestó que los mayores de 70 años sí están en más riesgo, pero no representan un mayor peligro para los demás como potenciales propagadores de la enfermedad.-

“No es que seamos un mayor riesgo que los demás, tenemos más riesgos en ciertas circunstancias. Corremos más riesgo en caso de que nos contagiemos”, dijo.

Frente a la determinación de que no se permita la salida de personas mayores, dijo que puede ser un peligro mayor para los mayores porque los puede afectar psicológicamente y hasta causarles la muerte.

“Es éticamente inaceptable porque es una agresión y puede terminar matando a mucha gente, como la soledad y otras cosas que pueden ser dañinas para las personas”, puntualizó.

Robledo aclaró que a él no aplica la norma porque está entre las excepciones por ser congresista, por lo que no defiende sus propios derechos, sino los de las otras personas de la misma edad.

“Yo estoy exceptuado por el hecho de ser congresista, entonces no estoy litigando en causa propia. No estoy sufriendo por estar recluido, pero sí es grave para los que están en cuartos 3x3 y hay muchos que tienen que trabajar porque si no trabajan, no comen”, indicó.

El senador también se refirió a cómo ha operado el Congreso remotamente durante la emergencia y señaló que no es lo mismo sesionar por medio de herramientas digitales que físicamente en el Capitolio como se hace normalmente.