Los mejores MBA

¿Quiere ser ejecutivo de una de las más importantes compañías de consultoría gerencial del mundo? ¿Sueña con la presidencia de una compañía multinacional que produce bienes de consumo? ¿Su meta es ser un banquero de inversión y ayudar a financiar los grandes proyectos de infraestructura de América Latina? Si la respuesta es sí, usted debe estar considerando seriamente hacer un Máster en Administración, que se conoce como MBA por sus siglas en inglés (Master in Business Administration). El MBA fue originalmente diseñado para técnicos y profesionales experimentados de todas las áreas, que llegaron o querían llegar a la gerencia de las empresas y que, por tanto, necesitaban un entrenamiento en los temas centrales de la administración. Hoy en día, ha evolucionado para convertirse casi en un requisito para el ingreso a ciertas empresas y convoca tanto a profesionales con experiencia como a recién egresados. Es un programa integral, que incluye todas las áreas de la administración y que, dependiendo de la entidad educativa, hace énfasis en ciertos temas, como finanzas, mercadeo y estrategia empresarial, entre otros. Hay más de mil programas de posgrado en administración en el mundo. Sin embargo, el camino del triunfo empresarial parece bastante predecible, en cuanto a la educación requerida, porque unos pocos MBA han logrado posicionarse mundialmente como llaves del éxito profesional y son casi una garantía de satisfacción económica, por los salarios promedios que reciben sus egresados. Si quiere trabajar en Wall Street, sus mejores opciones son Harvard o Wharton. Por el contrario, si quiere ser gerente de mercadeo de una multinacional estadounidense, entonces decídase por Northwestern University. Si le gusta el campo internacional y está pensando en trabajar de un lado para otro en América Latina o Asia, su futuro arranca en Thunderbird o en Columbia. Si quiere ser gerente de una compañía colombiana, también está la opción de la Universidad de los Andes o el Inalde. Los MBA se están sofisticando cada vez más, en cuanto a las posibilidades que ofrecen: parte del programa en otro lugar del mundo, prácticas laborales en las mejores empresas, entrenamientos técnicos en manejo de información, participación en procesos de búsqueda de empleo cada vez más amplios y con mucho apoyo, y opción de realizar programas dobles, desde un MBA combinado con relaciones internacionales, hasta un programa doble de música y MBA. La inversión que se hace en un MBA es significativa: el costo de la matrícula oscila entre los US$9.000 y los US$30.000 anuales. La inversión puede llegar a los US$120.000, incluyendo pasajes, seguros, libros y sostenimiento, por la duración total del programa. Pero la inversión se justifica ante las oportunidades de trabajo que se le presentan al recién egresado. De hecho, la mayoría de estudiantes financian sus estudios con crédito. Poder & Dinero consultó varias fuentes para poder identificar algunos de esos programas. Esta información es útil tanto para escoger un programa, como para seleccionar un ejecutivo para su compañía. Las fuentes consultadas fueron publicaciones especializadas, egresados de esas universidades, compañías de búsqueda de ejecutivos y las mismas instituciones educativas, entre otros. Las publicaciones especializadas utilizan varios criterios para ranquear los programas de MBA: número de profesores por estudiante, contenido curricular, salario promedio de los egresados, número de ofertas de cargos recibidas, horas de clase, prácticas, etc. Sin embargo, hay otros criterios importantes a la hora de decidir, sobre todo en el caso de un profesional colombiano. El contenido internacional del programa, el número de estudiantes internacionales que hay en la universidad y, en particular, el número de estudiantes latinoamericanos y el tipo de empresas que visitan esa universidad buscando candidatos. Poder & Dinero escogió siete de los mejores programas de Estados Unidos y cinco del resto del mundo. De cada uno de ellos se presenta una información resumida de sus principales características, que puede servir de guía. Además, incluimos una lista de 25 MBA que, si bien no están dentro de los Top-Top, son de los más cotizados. Allí también incluimos las universidades colombianas que ofrecen estos programas. Los mejores MBA del mundo 1. University of Pennsylvania (The Wharton School)

Dirección: 102 Vance Hall 3733 Spruce Street Philadelphia, Pennsylvania, 19104 Teléfono y Fax: (215) 8983430 - 8980120 e-mail: mba.admissions@wharton.upenn.edu Solicitudes aceptadas: 15% Edad promedio: 27,7 años Matrícula y otros costos: US$23.608 Costo sostenimiento: US$8.515 Promedio GMAT: 662 Experiencia previa: 3-4 años Salario al graduarse: US$101.760 Enfasis curricular: Finanzas, opción en estudios internacionales. Quiénes los visitan: McKinsey, Bain & Co., Booz Allen & Hamilton, Andersen Consulting. Estudiantes extranjeros: 33% Egresados colombianos: Alonso Martínez, presidente, Booz Allen & Hamilton, Colombia, México y Venezuela.

3. University of Michigan

Dirección: The University of Michigan Business School Ann Arbor, Michigan, 48109 Teléfono y Fax: (313) 7635796 - 7637804 e-mail: umbusmba@umich.edu Edad promedio: 27 años Solicitudes aceptadas: 28% Matrícula y otros costos: US$23.180 (no residentes) Costo sostenimiento: US$6.800 Promedio GMAT: 645 Experiencia previa: 3,3 años Salario al graduarse: US$86.155 Enfasis curricular: Administración general, trabajo en equipo. Quiénes los visitan: Deloitte & Touche, Ford Motors, Ernst & Young, Intel, Coopers & Lybrand Estudiantes extranjeros: 25% Egresados colombianos: Juan Luis Cardona y María Fernanda Garzón, becarios Colfuturo.

2. Northwestern Uni. (J.I. Kellogg Graduate School of Management)

Dirección: Leverone Hall Evanston, Illinois, 60208 Teléfono y Fax: (847) 4913308 - 4914960 e-mail: kellogg-admissions@nwu.edu Edad promedio: 28 años Solicitudes aceptadas: 14% Matrícula y otros costos: US$23.025 Costo sostenimiento: US$9.630 Promedio GMAT: 660 Experiencia previa: 5 años Salario al graduarse: US$98.830 Enfasis curricular: Mercadeo, calidad total, entidades sin ánimo de lucro, manufactura. Quiénes los visitan: McKinsey, Ernst & Young, The Boston Consulting Group, A.T. Kearney. Estudiantes extranjeros: 24% Egresados colombianos: Carlos Angulo,asociado, Goldman & Sachs, Eduardo Michelsen, Consultor, McKinsey

4. Harvard University

Dirección: Graduate School of Business Administration Soldiers Field Boston, MA, 02163 Teléfono y Fax: (617) 4956127- 4969272 e-mail: admissions@hbs.edu Edad promedio: 27,5 años Solicitudes aceptadas: 13% Matrícula y otros costos: US$23.840 Costo sostenimiento: US$6.175 más alimentación Promedio GMAT: 680 Experiencia previa: 4,9 años Salario al graduarse: US$113.544 Enfasis curricular: Consultoría Quiénes los visitan: Sin información Estudiantes extranjeros: 23% Egresados colombianos: Jaime Gilinski, socio, Banco de Colombia, Fernando Botero, ex ministro de Defensa.

5. University of Chicago

Dirección: Graduate School of Business 1101 East 58 Street Chicago, Illinois, 60637 Teléfono y Fax: (773) 7027369 e-mail: admissions@gbs.uchicago.edu Edad promedio: 27 años Solicitudes aceptadas: 23% Matrícula y otros costos: US$24.655 Costo sostenimiento: US$9.520 Promedio GMAT: 685 Experiencia previa: 4,2 años Salario al graduarse: US$90.096 Enfasis curricular: Habilidades cuantitativas y gran flexibilidad. Finanzas avanzadas. Quiénes los visitan: McKinsey & Co.,Ernst & Young, Deloitte & Touche, Merrill Lynch. Estudiantes extranjeros: 18% Egresados colombianos: Eduardo García y Julio Alberto Delgado, becario Colfuturo.

6. Columbia University

Dirección: Graduate School of Business 105 Uris Hall New York, New York, 10027 Teléfono y Fax: (212) 854-1961 - 662-5754 e-mail: gohermes@claven.gbs.columbia.edu Edad promedio: 27 años Solicitudes aceptadas: 14% Matrícula y otros costos: US$23.830 Costo sostenimiento: US$9.390 Promedio GMAT: 660 Experiencia previa: 4,5 años Salario al graduarse: US$92.550 Enfasis curricular: Finanzas, mercadeo, negocios internacionales. Quiénes los visitan: Lehman Brothers, Citibank, Merrill Lynch, J.P. Morgan Estudiantes extranjeros: 26% Egresados colombianos: Eduardo Romero, representante, NationsBank, Private Equity Fund.

7. Stanford University

Dirección: Graduate School of Business 350 Memorial Way Stanford, California, 94305-5015 Teléfono y Fax: (415) 7232766 - 7257831 e-mail: MBAinquiries@gbs.stanford.edu Edad promedio: 26,3 años Solicitudes aceptadas: 7,4% Matrícula y otros costos: US$23.100 Costo sostenimiento: US$11.400 Promedio GMAT: 690 Experiencia previa: 3,9 años Salario al graduarse: US$111.250 Enfasis curricular: Innovación. Administración pública y sin ánimo de lucro. Quiénes los visitan: McKinsey, Mercer Management Consulting, The Boston Consulting Group, Brain & Co, Goldman Sachs. Estudiantes extranjeros: 23% Egresados colombianos: Leon Teitcher, ex presidente de Unysis, Alfredo Ceballos, consultor, profesor Administración, U. Andes, Harold Eder, Procter & Gamble

8. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Dirección: Sloan School of Management 50 Memorial Drive Cambridge, MA, 02142 Teléfono y Fax: (617) 2533770 e-mail: masters@sloan.mit.edu Edad promedio: 27,4 años Solicitudes aceptadas: 14% Matrícula y otros costos: US$22.700 Costo sostenimiento: US$14.000 Promedio GMAT: 650 Experiencia previa: 4,4 años Salario al graduarse: US$188.870 Enfasis curricular: Tecnología, comportamiento organizacional. Quiénes los visitan: Intel Corp., Merril Lynch, Deutch Morgan Grenfell Estudiantes extranjeros: 38% Egresados colombianos: Virgilio Barco, Jorge Hernán Cárdenas, decano Adm., U. Andes

9. London Business School

Dirección: Sussex Place, Regent's Park London NW1 4SA Teléfono y Fax: (44-171) 2625050 e-mail: mba-info@lbs.lon.ac.uk Edad promedio: 28,5 años Solicitudes aceptadas: 47% Matrícula y otros costos: US$16.485 Costo sostenimiento: US$6.000 Promedio GMAT: 630 Experiencia previa: 5,5 años Salario al graduarse: US$74.804 Enfasis curricular: Internacional Quiénes los visitan: Andersen Consulting, Gemini Consulting, CSC Index, AT Kearney. Estudiantes extranjeros: 74%

10. The European Institute for Business Administration (INSEAD)

Dirección: Boulevard de Constance 77305 Fountainebleau Cedex, Francia Teléfono y Fax: (33-1) 60724245 - 60724200 e-mail: admissions@insead.fr Edad promedio: 28,3 años Solicitudes aceptadas: 29% Matrícula y otros costos: US$30.000 Costo sostenimiento: US$19.000 Promedio GMAT: 654 Experiencia previa: 4,5 años Salario al graduarse: US$80.000 Enfasis curricular: Internacional. Diversidad. Quiénes los visitan: McKinsey, Bain & Co., Booz Allen, Mercer Management Estudiantes extranjeros: 87%, 63% europeos

11. Bocconi University-Sda Bocconi (Scuola di Direzione Aziendale)

Dirección: Divisione Master-MBA-Admission's office Via Balilla 16/18 Milano, Italia, 20136 Teléfono y Fax: (39-2) 58363286 / 58363275 Edad promedio: 26 años Matrícula y otros costos: 30.000.000 liras Costo sostenimiento: 20.400.000 liras Promedio GMAT: 590 Experiencia previa: 3,0 años Salario al graduarse: US$48.500 Enfasis curricular: Trabajo en grupo, campo de diseño y moda, administración general. Quiénes los visitan: 40% graduados van a la industria, 23% van a consultoría. Estudiantes extranjeros: 49% Egresados colombianos: Juan Ricardo Noero, gerente, Fidultra.

12. The University of Western Ontario