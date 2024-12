En los últimos años Colombia se ha convertido en una potencia mundial del ciclismo. Los pedalistas nacionales han protagonizado grandes carreras como el Tour de Francia, que conquistó este año Egan Bernal, o el Giro de Italia que ganó Nairo Quintana en 2014, o la Vuelta a España que también ganó Nairo en 2016. Esto sin contar las exitosas presentaciones de Rigoberto Urán o Miguel Ángel López. Por su parte, Mariana Pajón ha escrito páginas doradas en los juegos Olímpicos, con las medallas de oro que alcanzó en Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016. Estos triunfos han generado que cada vez más personas se interesen por practicar esta actividad, lo que ha dinamizado ese mercado. Según datos de Fenalco Bogotá Cundinamarca, la venta de artículos relacionados con el ciclismo ha aumentado en 30% en el último año. Además, la proliferación de negocios relacionados con esta industria también da cuenta de nuevas oportunidades.

Y, claramente, detrás de algunas de estas iniciativas están grandes figuras que como cualquier otro ciudadano han visto en el mundo empresarial una alternativa para su futuro. Así, personajes del mundo del ciclismo, como Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Mariana Pajón han apostado por emprender. Comencemos por Urán. Este ciclista reconocido por su carisma y jocosidad se lanzó a crear empresa desde 2014 junto con su esposa y desde principios de este año ese negocio ha tenido gran visibilidad. “Nosotros iniciamos vendiendo uniformes en una bodega y fue tanta la demanda que se nos creció la empresa y tuvimos que contratar más gente, organizar todos los procesos y lanzar nuestros propios locales”, contó Urán. Go Rigo Go es la apuesta empresarial del ciclista colombiano en la que comercializa accesorios y ropa deportiva, así como bicicletas y alimentos para deportistas y no deportistas. Actualmente hay 7 tiendas de las cuales dos están en Bogotá, dos en Medellín y una en Cali. Las otras dos son tiendas móviles que van recorriendo el país. También cuenta con un e-commerce y en sus planes de expansión piensa abrir otros dos locales en noviembre: uno en Barranquilla y otro en la capital de Antioquia. “En 2020 se viene la expansión en el Eje Cafetero, Bucaramanga y Santanderes, por lo que quedaríamos con 13 tiendas abarcando el territorio nacional. También planeamos internacionalizarnos llevando Go Rigo Go a mercados como México y Miami”, contó Urán.

Rigoberto Urán, ciclista y cofundador de Go Rigo Go. Pero esta no es la única apuesta empresarial de Rigo. También incursiona en el mundo de las conferencias –al año da aproximadamente 16 charlas a empresas–. Y de los eventos como el Giro de Rigo, que según contó ya está franquiciando y el próximo año la carrera llegará a México. Nairo Quintana no se queda atrás. Desde hace algunos años el deportista ha dado a conocer algunas de sus apuestas empresariales y según contó a Dinero está incursionando en la compra y venta de inmuebles, la cual inició con la compra de dos locales en el centro comercial Paseo Villa del Río, al sur de Bogotá, y en la construcción de su marca con la que dará a luz a la primera tienda de productos deportivos con su nombre.

“Elegí el campo inmobiliario porque no me demanda un horario puntual ni extenso y el deportivo porque los aficionados son los que me han dado la imagen que tengo y deseo compartir con ellos la calidad de las prendas deportivas y los eventos que se organicen”, afirmó Quintana. Señaló que su primera tienda estará ubicada en el centro comercial mencionado y los colombianos podrán encontrar productos deportivos propios y de otros fabricantes. Además, el ciclista está incursionando en la realización de eventos deportivos y esto queda reflejado en el Gran Fondo Nairo Quintana, que se realizará el primero de diciembre en Boyacá y que tiene un enfoque social: contribuir con el desarrollo de escuelas en formación en el país.

Nairo Quintana, ciclista. Mariana Pajón por su parte ha hecho algunos pinitos en el mundo empresarial y se está preparando para lanzar el próximo año su marca. De acuerdo con la deportista, si bien su prioridad es el deporte, ha pensado en su futuro, por lo que está trabajando de manera detallada para entrar al mercado con un negocio que sea sostenible y que, más allá de generar utilidades, tenga un impacto en la sociedad. “No nos hemos preocupado mucho por construir algo muy grande sino por sentar unas bases, mirar las líneas de producto y también el tema social”, mencionó.

Dijo que ha experimentado en líneas escolares como el lanzamiento de una serie de cuadernos de producción propia con su imagen, útiles escolares en alianza con Totto, así como en la producción de uniformes para BMX y en gimnasios, segmento en el que ha incursionado en compañía de su esposo y amigos. Sin embargo, no ha definido la línea de negocio con la que impulsará su marca, decisión que esperan tomar junto con su equipo de trabajo el primer trimestre de 2020, para que a mitad de año estén en el mercado los productos bajo su marca.