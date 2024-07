"Los niños deben poder oír y expresar su vida a través de los medios electrónicos"

Firdoze Bulbulia, es directora del The Children's Broadcast Forum of Africa (CBFA), una organización africana encargada de mejorar los contenidos de televisión para niños. Lleva varios años produciendo televisión infantil y promoviendo un mejoramiento colectivo de la calidad de los programas que los niños ven en Sudáfrica. La semana pasada estuvo en Bogotá en la IV Muestra de Televisión de Calidad. Semana.com la entrevistó.

Semana.com: Usted tiene mucha experiencia en televisión infantil. ¿Desde cuándo comenzó a involucrar a los niños en la producción de televisión?

Firdoze Bulbulia: The Children´s Broadcast Forum of Africa existe desde 1995. Los niños comenzaron a participar en sus propias producciones desde 2001. Hasta ese momento sólo habían trabajado en investigación. Luego hicimos un taller con jóvenes de producción. Produjeron programas de 15 minutos sobre liderazgo en África para la Cumbre de las Naciones Unidas en Egipto. Una de las historias la realizó un niño de 9 años sobre niños soldados. Estos programas fueron mostrados en los canales africanos.

Semana.com: ¿A nivel comercial se ha hecho algo producido por niños?

F.B.: Actualmente hay un programa muy interesante que se llama Kids Love (los niños aman). Trabajan nueve niños, que produjeron y escribieron la historia. Son películas cortas de tres minutos, un capítulo por provincia. Se inscribieron 200 niños y escogimos nueve, que se sometieron a todo el proceso. La mayoría de ellos jamás habían filmado.

Semana.com: ¿Cómo hicieron la convocatoria?

F.B.: Lo hicimos con los colegios y con las organizaciones de jóvenes.

Semana.com: Los programas educativos para niños suelen ser bastante aburridos, en cambio la programación cultural es divertida pero quizás no educa. ¿Se puede hacer televisión educativa divertida?

F.B.: Ese es el reto. La tendencia del eduentretenimiento.

Semana.com: ¿Hay algún ejemplo exitoso?

El programa Soul buddyz, que viene de una serie para adultos llamada Soul city, un programa de salud en Sudáfrica. Ahora produjo una serie para niños, con los mismos valores. Incluso, tienen clubs en todo el país para vincular niños de entre 8 y 13 años.

La otra experiencia es Love Life, un programa para jóvenes menores de 18 años dirigido a prevenir el Sida. Han producido diferentes segmentos para jóvenes y con jóvenes. Iniciaron centros de Love Life, donde estos pueden involucrarse en producción de programas de radio, en deportes. Esta es una experiencia que mezcla educación y entretenimiento.



Semana.com: Háblenos de la experiencia de Takalani Sesame, la versión sudafricana de Plaza Sésamo.

F.B.: No trabajé allí, pero la fundación trabajó en eso. Ha sido un programa muy exitoso. Tienen un personaje que tiene sida, lo cual fue una gran innovación. Los americanos dueños de Plaza Sésamo no estaban muy felices con eso, pero en Sudáfrica nuestros niños tienen que lidiar con ese tema. Fue una inclusión muy importante. Tiene un programa de radio además de televisión realizado en varios lenguajes. Takalani ha sido un éxito. Mi única preocupación es que usan financiación local que se podría usar para otras cosas y los productores locales no se quedan con nada. El Sesame Workshop es dueño de todo el contenido, incluso Kemi, el personaje con VIH es de los americanos.

Semana.com: ¿Cómo compite este tipo de televisión educativa para niños con todo el animé japonés y los juegos de videos?

F.B.: El reto es que los productores entiendan que los niños pueden ser educados a la vez que se divierten. El contenido es el rey. Si es un buen contenido no importa si es Internet, la calidad del contenido es lo importante. Hay que empacarlo de manera interesante y divertida. La gente del sector de entretenimiento no trata de educar, mientras los que trabajan desde la educación no piensan en entretener.

Semana.com: ¿En qué otras áreas trabaja su fundación?

F.B.: Somos una organización que hace lobby a favor de una programación de calidad para los niños. Queremos darle a los niños unas imágenes sobre sí mismos que los reflejen de verdad y no sólo esas imágenes de niños muriéndose de hambre que aparecen en los programas europeos. Queremos estimular programas que reflejen la cotidianidad de los niños. Los niños deben poder oír y expresar su vida a través de los medios electrónicos para reafirmar su sentido de pertenencia. Durante la era de la segregación racial (apartheid) solo vimos niños europeos, ricos, que vivían en ciudades. El ambiente cambió tanto que ahora comienzas a ver gente diferente y ese ha sido nuestro reto: promover esa diversidad en la pantalla.



