La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) aprendió de las lecciones del pasado. Con el fin de que haya mayor competencia en el mercado de datos y voz, la CRC expidió una resolución que abriría el camino para que nuevos operadores lleguen al país y puedan competir con los operadores establecidos: Claro, Movistar, Tigo-Une, ETB y entre los virtuales: Virgin y Uff.



Precisamente, la apuesta de la CRC apunta a que haya más operadores virtuales. Valga explicar que los operadores virtuales son aquellos que prestan servicios de telefonía, pero arriendan y utilizan infraestructura de los operadores establecidos. Actualmente, la participación de los operadores virtuales 5,39% de un total de más de 56 millones de usuarios.



Con la nueva regulación, la CRC busca desconcentrar el mercado de datos, que actualmente es el que mayor crecimiento tiene. De acuerdo con cifras de Asomovil, Colombia tiene 25 millones de usuarios de planes de datos, lo que corresponde al 54% de las líneas de telefonía. Claro, Movistar y Tigo-Une lideran en cuanto a número de clientes de planes de datos, como ocurre en los planes de voz.



Según la CRC, la reciente regulación “busca simplificar la operación de los actuales OMV, así como una mayor competencia en el mercado móvil y mayores beneficios para los usuarios, quienes tendrán acceso a variadas ofertas y servicios innovadores”.



La comisión asegura que en el modelo de negocio de operación móvil virtual se benefician tanto los operadores de red como los virtuales, pues los primeros incrementan el uso de la red a través de los usuarios que les aportan los OMV y tienen un aliado que les ayuda a enfrentar a sus competidores; en tanto que los segundos (los OMV) pueden ingresar rápidamente al mercado y beneficiarse de las economías de escala creadas por el operador de red.



Semana.com habló con Santiago Aldana, Presidente de Uff! Móvil. Para Aldana la nueva regulación de operadores móviles virtuales asigna la responsabilidad a quien tiene que hacer las cosas. En ese sentido, asigna la responsabilidad de generar reportes de red o de la calidad de la red, a quien tiene la red.



“Anteriormente, esta responsabilidad reposaba en los móviles virtuales, cuando no tenían como responder por ello. En ese sentido, consideramos que la nueva regulación es válida en la medida que se define adecuadamente la responsabilidad en estos temas”.



Señaló, además, que esta medida “no va enfocada en crecimiento en número de clientes, sino en asignar la responsabilidad frente a los entes de control a quien realmente corresponde. En tal sentido, no varían las proyecciones de crecimiento con esta regulación”.



Lo cierto es que, el sector de telecomunicaciones tiene grandes retos con los jugadores existentes. “Aunque en el mercado ha habido información de nuevos entrantes, éstos no se han materializado aún. Esta nueva regulación aclara algunas responsabilidades, pero aún hay varios retos para que pudiera haber más jugadores viables en el mercado”, concluyó Aldana.