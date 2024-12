Algunos plantean el falso dilema que es preferible dejar quebrar las empresas para salvar vidas, como si de ellas no dependieran personas y familias enteras para poder también vivir. Atender ambas preocupaciones no es excluyente.

El primero es el pánico, que afecta las bolsas mundiales y las existencias de papel higiénico en los supermercados, pánico que hace que en Estados Unidos haya xenofobia con personas de origen asiático y que en Colombia cojan a piedra la casa de un enfermo de coronavirus. Irracional.

La sociedad del siglo XXI es adicta a las redes sociales y a la información (cierta o no) y ha convertido el cubrimiento de esta pandemia en un reality show. Todos los días se anuncian las cifras de enfermos y muertos, se muestran gráficas que circulan en redes sociales y se hacen proyecciones exponenciales que aumentan la histeria colectiva pues después de varios días de encierro, todos se han graduado en epidemiología.

Un llamado a la calma, pues contagio no es equivalente a muerte, hay muchos que apenas sienten los síntomas y muchos otros ya se han recuperado. Que importante tarea tienen acá los medios de comunicación.

En lo económico hay otro virus, los Gobiernos y Bancos Centrales saben que entraremos en recesión y no han ahorrado instrumentos o promesa alguna para dotar de liquidez a la economía. Esta fórmula, sacada del manual de crisis financieras versión 2008, puede funcionar bien para el sector financiero y los mercados de capitales.

Este oxigeno en el corto plazo les dará a algunas firmas para tratar de no quedar tan mal heridos en la foto del primer trimestre del año, mostrar cifras y probablemente no violar sus covenants, si no es que ya no los violaron.

Sin embargo, el mecanismo de transmisión de dicha promesa de liquidez al sector real de la economía, las pymes y a quienes viven del día a día no funciona tan rápido.

Es loable que algunas grandes firmas puedan cerrar y puedan seguir pagándole el salario a sus empleados, pero no todas se pueden dar ese lujo y algunas tendrán que despedir gente, reducir salarios o probablemente cerrar a fin de mes.

En las últimas semanas las tesorerías empresariales han estado liquidando activos, creando colchones de liquidez y quien sabe si una que otra creativa maniobra contable para pasar la tormenta, pues mientras se vuelven realidad las promesas gubernamentales los salarios no se pagarán con hashtags de Twitter.

El tercer virus es el del desempleo que produce esta crisis y todo lo que ello arrastra. A la fecha son miles los trabajos que ya se perdieron y faltan muchos más que se perderán. No deben sorprendernos en este momento las fusiones y adquisiciones express y las solicitudes en cascada de empresas que buscarán la protección de la Ley 1116.

El miedo a ser políticamente incorrecto no debería dejar para después el atender estas preocupaciones porque al paso que vamos hasta los teletrabajos se van a perder.