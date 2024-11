Para ellos el coronavirus no es impedimento para seguir quemando hectáreas y hectáreas de bosques por los lados de Calamar en Guaviare, el Parque Nacional Natural Tinigua en el Meta y en las cercanías de la joya natural de Chiribiquete que aún brilla (pero que de seguir así la situación verá opacado su esplendor).

Los países europeos ya lo están haciendo con liderazgo. Sus dirigentes empiezan a volcarse hacia un modelo de desarrollo enfocado hacia la conservación, la regeneración y la restauración de nuestros ecosistemas con el objetivo de garantizar no solamente la salud humana, del planeta, sino también de la economía.

Hoy más que nunca el Green New Deal encuentra su lugar en el podio de los aspectos prioritarios de la agenda mundial (conjunto de políticas públicas orientadas a luchar contra el cambio climático). Aquellos que lo consideraban como puro y mero activismo, ahora comienzan a comprender que es la salida para hacer de esta crisis económica la gran alternativa para mejorar la innovación, desarrollar un nuevo sistema productivo y promover los empleos verdes. La política que hoy es keynesiana, debe orientar sus modelos de intervención hacia los sectores verdes.

Desde que estoy en la universidad he escuchado a los académicos y analistas económicos decir, una y mil veces, la importancia que existe en diversificar nuestro aparato productivo para desmarcarnos del alto grado de dependencia y vulnerabilidad que tiene nuestro país hacia el petróleo y otros commodities.

El momento de reactivar la economía ha llegado. Y el principal catalizador para lograrlo no es solamente la incertidumbre económica que se ha diseminado entre los hogares de nuestras ciudades, sino también la conciencia que se ha generado hacia el valor que le estamos dando a nuestra naturaleza de la cual hay que agarrarse para motivar un verdadero cambio.

Hoy se habla sobre el virus y por fortuna el Green New Deal nos pone a hablar también sobre finanzas climáticas, empleos verdes y empresas regenerativas.

Si el Green New Deal no es la oportunidad para que este cuento ambientalista se convierta de una vez por todas en el cuento económico predominante, ¿entonces qué lo hará?

Escuché atentamente a Eduardo Atehortúa, otro líder del Green New Deal latinoamericano, decir: “esta crisis no puede ni debe repetir la historia de las crisis económicas de las últimas décadas; cada depresión, resultaba en un reavivamiento de los sistemas de producción y de consumo que terminaban desencadenando mayores emisiones de gases de efecto invernadero; por el contrario, en esta crisis, ambientalistas, economistas, empresarios, innovadores y políticos, tienen la oportunidad de hacer un trato concertado hacia el bienestar común”.

Las personas quieren salir de su confinamiento y volver a tener contacto con la naturaleza. Hoy sentimos que valoramos más los paisajes verdes que nos ofrece Colombia. Ojalá que ese sentimiento se mantenga y sea la plataforma para repensar nuestras prioridades de desarrollo: menos petróleo y más turismo, dicen algunos a los que me sumo; más regeneración y menos extracción y emisión, es la mejor consigna que resume esta invaluable oportunidad que nos deja el virus.

No solamente se trata de evitar la dependencia de nuestra economía hacia el petróleo, sino también la evidente relación que existe entre la degradación de nuestros ecosistemas con el surgimiento de nuevos virus o enfermedades que afecten la salud pública y económica. Quien haya viajado a los lugares de selva del Guaviare o Caquetá, por ejemplo, coincidirá en que la riqueza natural que estos ecosistemas albergan, también esconden las respuestas a las soluciones de innovación que garantizan el bienestar humano hoy y siempre (medicamentos, alimentos, por ejemplo).

¡Los turistas volverán!...pero no serán los mismos

Contexto: ¡Los turistas volverán!...pero no serán los mismos

Adiós al discurso de la sostenibilidad porque no hay por qué sostener un modelo que ya evidenció que no vale la pena sostener. Bienvenida la regeneración y bienvenidas las innovaciones, empresas y proyectos que la ven como la oportunidad para generar un valor superior al que pregona el simple hecho de garantizar un equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo económico, bajo un modelo de sostenibilidad que no ha sido certero y efectivo, más allá del papel.