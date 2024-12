Algunas investigaciones muestran cómo el comportamiento ético cae con frecuencia por causa de nuestros “puntos ciegos”, es decir, hacer cosas erróneas sin darnos cuenta de que está mal o hacernos los ciegos frente a las malas actuaciones de otros por temor a la forma como puede afectarnos. Muchas veces somos inducidos a actuar de esta forma como consecuencia de los incentivos, las estructuras y la cultura de la organización o del sector donde compite la empresa.

Dos profesores de Harvard y Notre Dame, Max Bazerman y Ann Tenbrunsel, lo analizaron en el contexto de las brechas existentes entre lo que la gente sabe que debería hacer y lo que realmente quiere y hace. No es porque las personas no sepan que algo no se está haciendo bien, ni siquiera porque les falte una advertencia sobre lo que puede suceder, sino porque creen que su decisión es correcta en función de un cierto interés momentáneo y de corto plazo (como parar una discusión que se torna agria o alcanzar un objetivo para el que lo están presionando).

Para Bazerman, muchas de las acciones incorrectas se dan sin que la persona se percate de que está haciendo algo mal (los puntos ciegos), a veces porque se soportan en un prejuicio muy arraigado (como sucede con quienes discriminan en una contratación por temas raciales o por clasismo), o porque actúan sin percatarse de que están afectados por un conflicto de interés (ser juez y parte en una decisión), o porque favorecen injustamente a un cierto grupo con el que están afectivamente relacionados (por ejemplo los vínculos con una comunidad de graduados o una cierta colonia).