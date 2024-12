Los retos de Bogotá en el “Futuro del Empleo”

Desde ProBogotá creemos que el futuro del trabajo tiene repercusiones económicas, sociales y políticas no solo para la Bogotá si no el país entero: las decisiones tomadas hoy pueden cambiar el destino de la ciudad y del país, de sus trabajadores y de todo su sector productivo. Por eso en los próximos meses estaremos publicando un estudio no solo con el panorama actual de los factores que repercuten en el futuro del empleo, si no con recomendaciones en temas como: i) ¿cómo debemos entrenar y formar los niños y jóvenes de hoy? ii) ¿cómo debemos reentrenar a los empleados de hoy para los empleos del futuro? iii) ¿cuál es el rol del gobierno, las empresas y los empleados? o iv) ¿cómo potencializar la tecnología para aumentar la productividad?