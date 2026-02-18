Loterias

¿Acaso usted es el nuevo millonario de Colombia?: este es el resultado de la Lotería del Valle

El más reciente sorteo de esta lotería dejó un nuevo millonario en la nación.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 10:49 p. m.
Se realizó un nuevo sorteo de la Lotería del Valle.
La noche de este miércoles 18 de febrero se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Valle, el cual entrega más de 22.000 millones de pesos en premios y el billete ganador se puede llevar 9.000 millones de pesos.

La transmisión inició como de costumbre a las 10:30 p. m. y apenas minutos después se dio a conocer el gran ganador de la noche, el cual fue el número 6080 de la serie 156. Posteriormente se anunció que el premio será entregado en la ciudad de Santa Marta.

YouTube video mJNuJxdjNEc thumbnail

Este es el sexto sorteo de la Lotería del Valle en lo que va del año, los anteriores ganadores fueron los siguientes:

  • 11 de febrero 8351 de la serie 215
  • 4 de febrero 2880 de la serie 050
  • 28 de enero 5089 de la serie 163
  • 21 de enero 1962 de la serie 005
  • 14 de enero 2088 de la serie 085
  • 7 de enero 7284 de la serie 033

Hay que recordar que la Lotería del Valle juega detrás de cámaras algunos otros premios secos, por lo que debe revisar directamente en la página web de ellos si usted fue el ganador de alguna de estas jugosas sumas.

