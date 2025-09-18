¿Acertó? Revise los resultados de la Caribeña Día y Noche del jueves 18 de septiembre de 2025

Los juegos de azar se han convertido en parte de la rutina de miles de personas, que ven en ellos una oportunidad accesible para soñar con un ingreso extra. En Colombia, la oferta es variada y constante, con chances y sorteos que se realizan casi a diario. Entre ellos, uno de los que más llama la atención es la Lotería La Caribeña, que cuenta con una gran base de jugadores fieles.

El jueves, 18 de septiembre de 2025, se llevó a cabo una nueva edición de La Caribeña en su sorteo de la jornada diurna, identificado con el número 7193. La fecha dejó como protagonista a un ganador que logró llevarse el premio mayor, equivalente a 1.500 millones de pesos, una cifra que confirma el atractivo de esta lotería dentro del mercado nacional.

La primera parte del sorteo se desarrolló a las 2:30 de la tarde, momento en el que se dieron a conocer los números ganadores. En esta tanda, volvió a sobresalir la modalidad llamada “La Quinta”, reconocida por ser una de las opciones que brinda mayores probabilidades de obtener un acierto entre los participantes.

Resultados del sorteo de La Caribeña Día

Número ganador: 4855.

Quinta balota: 8.

Sin embargo, la jornada no finaliza en ese momento, pues a las 10:30 de la noche se lleva a cabo un segundo sorteo con idénticas reglas, lo que brinda a los apostadores constantes una nueva oportunidad de ganar.

Resultados del sorteo de La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

La constancia de estos sorteos alimenta el interés de los jugadores, que pueden acompañar cada transmisión en vivo a través del canal Telecaribe o, si lo prefieren, revisar los resultados más recientes desde la plataforma digital de Loterías de Hoy.

Resultados del sorteo anterior – 17 de septiembre

La Caribeña Día

Premio mayor: 4500

La Quinta: 6

La Caribeña Tarde