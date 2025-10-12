Loterías
Antioqueñita del domingo, 12 de octubre: estos son los resultados oficiales de los sorteos día y tarde
En domingos y festivos, la Antioqueñita realiza su primer sorteo a las 12:00 p.m. y el segundo a las 4:00 p.m.
En Colombia, muchas regiones cuentan con su propia lotería, como es el caso de los antioqueños, quienes tienen la Antioqueñita, un juego que realiza dos sorteos diarios: uno en el día y otro en la tarde. En ambos, los apostadores tienen la posibilidad de ganar el premio mayor.
Vale la pena señalar que los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 10:00 a.m., mientras que los domingos y festivos el horario cambia a las 12:00 p.m.. Este ajuste también lo aplican otras loterías del país; sin embargo, no representa una barrera para jugar, sino una oportunidad para aprovechar la suerte del fin de semana.
La dinámica del juego es sencilla y similar a la de otros sorteos de azar. El participante debe elegir un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0 y el 9. Además, recientemente se incorporó “La Quinta”, una modalidad adicional que permite ganar más dinero a quienes acierten el número premiado.
A continuación, puede revisar si usted fue uno de los ganadores en los sorteos más recientes:
Antioqueñita Día
- Número ganador: 9552.
- Quinta balota: 9.
Resultados anteriores:
- 11 de octubre de 2025: 3475 - 5
- 10 de octubre de 2025: 8814 - 3
- 9 de octubre de 2025: 5541 - 9
Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente.
- Quinta balota: pendiente.
Resultados anteriores:
- 11 de octubre de 2025: 3516 - 4
- 10 de octubre de 2025: 4848 - 0
- 9 de octubre de 2025: 9033 - 7
Cada sorteo se transmite oficialmente por canales de televisión y plataformas digitales, como YouTube. Asegúrese de verificar muy bien los resultados para no perder la oportunidad de tener en sus manos un gran premio.