Antioqueñita del domingo, 12 de octubre: estos son los resultados oficiales de los sorteos día y tarde

En Colombia, muchas regiones cuentan con su propia lotería, como es el caso de los antioqueños, quienes tienen la Antioqueñita, un juego que realiza dos sorteos diarios: uno en el día y otro en la tarde. En ambos, los apostadores tienen la posibilidad de ganar el premio mayor.

Vale la pena señalar que los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 10:00 a.m., mientras que los domingos y festivos el horario cambia a las 12:00 p.m.. Este ajuste también lo aplican otras loterías del país; sin embargo, no representa una barrera para jugar, sino una oportunidad para aprovechar la suerte del fin de semana.

La Antioqueñita Día y Noche del 12 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA

La dinámica del juego es sencilla y similar a la de otros sorteos de azar. El participante debe elegir un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0 y el 9. Además, recientemente se incorporó “La Quinta”, una modalidad adicional que permite ganar más dinero a quienes acierten el número premiado.

A continuación, puede revisar si usted fue uno de los ganadores en los sorteos más recientes:

Antioqueñita Día

Número ganador: 9552.

Quinta balota: 9.

Resultados anteriores:

11 de octubre de 2025: 3475 - 5

10 de octubre de 2025: 8814 - 3

9 de octubre de 2025: 5541 - 9

Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Resultados anteriores:

11 de octubre de 2025: 3516 - 4

10 de octubre de 2025: 4848 - 0

9 de octubre de 2025: 9033 - 7