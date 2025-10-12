Suscribirse

Loterías

Antioqueñita del domingo, 12 de octubre: estos son los resultados oficiales de los sorteos día y tarde

En domingos y festivos, la Antioqueñita realiza su primer sorteo a las 12:00 p.m. y el segundo a las 4:00 p.m.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
12 de octubre de 2025, 5:12 p. m.
La Antioqueñita del domingo, 12 de octubre.
La Antioqueñita del domingo, 12 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En Colombia, muchas regiones cuentan con su propia lotería, como es el caso de los antioqueños, quienes tienen la Antioqueñita, un juego que realiza dos sorteos diarios: uno en el día y otro en la tarde. En ambos, los apostadores tienen la posibilidad de ganar el premio mayor.

Vale la pena señalar que los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 10:00 a.m., mientras que los domingos y festivos el horario cambia a las 12:00 p.m.. Este ajuste también lo aplican otras loterías del país; sin embargo, no representa una barrera para jugar, sino una oportunidad para aprovechar la suerte del fin de semana.

La Antioqueñita Día y Noche del 20 de septiembre.
La Antioqueñita Día y Noche del 12 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA

La dinámica del juego es sencilla y similar a la de otros sorteos de azar. El participante debe elegir un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0 y el 9. Además, recientemente se incorporó “La Quinta”, una modalidad adicional que permite ganar más dinero a quienes acierten el número premiado.

Contexto: Super Astro Luna: conozca los números que triunfaron en el sorteo 7905 del 11 de octubre

A continuación, puede revisar si usted fue uno de los ganadores en los sorteos más recientes:

Antioqueñita Día

  • Número ganador: 9552.
  • Quinta balota: 9.
ANTIOQUEÑITA 1: Resultado ANTIOQUEÑITA 1 del DOMINGO 12 de Octubre de 2025

Resultados anteriores:

  • 11 de octubre de 2025: 3475 - 5
  • 10 de octubre de 2025: 8814 - 3
  • 9 de octubre de 2025: 5541 - 9

Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.

Resultados anteriores:

  • 11 de octubre de 2025: 3516 - 4
  • 10 de octubre de 2025: 4848 - 0
  • 9 de octubre de 2025: 9033 - 7

Cada sorteo se transmite oficialmente por canales de televisión y plataformas digitales, como YouTube. Asegúrese de verificar muy bien los resultados para no perder la oportunidad de tener en sus manos un gran premio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Otra mujer asesinada a disparos en Atlántico: la cifra va en aumento y autoridades están en máxima alerta

2. Presidente Petro arremete contra los Char y otros políticos del Caribe tras declaraciones de Álvaro Ashton: “Ahora se vengan”

3. Gustavo Petro vuelve a enviar mensaje a María Corina Machado, tras el Premio Nobel de Paz: “¿Estaría de acuerdo?”

4. Violenta riña en cárcel de Barranquilla deja un recluso muerto: esto se sabe

5. Expresidente Álvaro Uribe arremete contra el Gobierno por el salario mínimo: “Suben los impuestos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería AntioqueñitaLoterías Colombia hoyJuegos de azarColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.